Rimac će raditi baterije za solarne i vjetroelektrane

Rimac Technology objavio je ulazak u novi tržišni segment, a to su stacionarni sustavi pohrane energije, i to pod novom etiketom – Rimac Energy. U današnjem su priopćenju kao razlog za to naveli kako je ostvarivanje punog potencijala proizvodnje obnovljive energije i poticanje dekarbonizacije energetskih mreža povezano sa stacionarnim rješenjima ovog tipa. Rimac Energy okupljao je 18 mjeseci 60 djelatnika Rimac Technologyja, a oni sada rade na prvoj generaciji stacionarnih sustava koji će se pojaviti pod tom novom trgovačkom markom. Kako se navodi, u Rimac Energyju primjenjuje se ista inženjerska filozofija kao i kod proizvodnje električnih vozila. Rezultat je nova arhitektura baterija koja gubitke smanjuje do 50 posto, a istodobno zauzima do 40 posto manje površine u odnosu na najmodernija rješenja. Kao dodatne tehnološke prednosti navode se produljeni životni vijek, ugrađena redundancija za povećanu dostupnost te konkurentne troškove sustava i njegove instalacije.

Direktor Rimac Energyja je Wasim Sarwar Dilov, koji kaže kako važnost rješenja stacionarnih baterija prepoznaju u kontekstu ubrzanja tranzicije na obnovljive izvore energije.

– S obzirom na naše dosadašnje rezultate u području inovativnih baterijskih sustava, vjerujemo da ćemo imati ključnu ulogu u izgradnji budućih europskih energetskih ekosustava te ih podići na globalnu razinu – kaže Dilov. Dalje se navodi kako će isprva Rimac Energy pružati rješenja u komercijalnom i industrijskom sektoru, kao potporu elektroenergetskoj mreži, a rješenja za brzo i megavatno punjenje s pomoću baterija već su u pripremi. Tvrtka trenutačno pregovara o nekoliko projekata s klijentima, uključujući pilot-projekt s jednom od vodećih kompanija u području obnovljive energije koja traži baterijska rješenja za pohranu energije kao potporu njihovim solarnim i vjetroelektranama. Očekuje se da će se pilot-sustavi proizvesti do kraja ove godine, a puštanje u rad planirano je za 2024. godinu. Serijska proizvodnja trebala bi početi 2025. godine u Rimac Kampusu, koji je trenutačno u izgradnji, s postupnim povećanjem kapaciteta proizvodnje na desetke gigavat sati.

– Postoji hitna potreba za čistom energetskom infrastrukturom kako bi se podržala integracija obnovljivih izvora energije u mrežu pružanjem mogućnosti pohrane i balansiranja energije. S obzirom na naše iskustvo u tehnologiji električnih vozila visokih performansi i posvećenost održivom razvoju, ovaj put nam se čini kao prirodan slijed razvoja. Naš se tim zaista raduje stvaranju rješenja koja čine čistu energiju dostupnijom dok se trudimo umanjiti našu ovisnost o fosilnim gorivima i potaknuti zeleniju budućnost – rekao je Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe. Više detalja objavit će se kasnije ove godine.

VIDEO Obilazak proizvodnog pogona Rimac grupe u Jankomiru