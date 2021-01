Rimac Automobili bit će hrvatski partner u projektu 12 zemalja EU sufinanciranom sa 2,9 milijardi eura

Na temelju pravila Europske Unije o državnim potporama, Europska komisija je 26. siječnja 2021. godine odobrila tzv. „jesenski“ set prijava u okviru mehanizma Važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za potporu istraživanjima, razvoju i inovacijama u vrijednosnom lancu baterija.

Cilj integriranog projekta je razvoj novih tehnologija u području baterija – od rudarenja i obrade sirovine, razvoja novih tehnologija, preko proizvodnje baterijskih ćelija i baterijski paketa, do njihovog recikliranja. U projekt su uključena 42 izravna sudionika iz 12 zemalja članica koje će međusobno surađivati kako bi se ostvario sinergijski efekt koji će donijeti pozitivne učinke za cijelu EU i njene građane. Projekt su uz Hrvatsku zajednički pripremile Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Poljska, Slovačka, Španjolska i Švedska, a provedba projekta trajat će do 2028. godine. Izravni partner Hrvatske na projektu je tvrtka Rimac Automobili.

„Električni automobili i baterijski sustavi su definitivno industrija budućnosti koja već danas ima veliki značaj i efekt na ekonomije zemalja koje prednjače u industriji. U konzorciju se nalaze tvrtke poput BMW-a, Tesla Motorsa i FCA-a te se uglavnom radi o investicijama u zapadnoj Europi i „starim“ zemljama članicama. Mi smo ponosni što sudjelujemo u ovako važnom i opsežnom projektu uz velika imenima industrije te što Hrvatsku stavljamo na mapu automobilske i baterijske industrije. U samo 10 godina stvorili smo gotovo 1000 radnih mjesta u Hrvatskoj – za razvoj i proizvodnju električnih automobila i baterijskih sustava. Dakle, upravo ono što Europska Komisija danas prepoznaje kao stratešku granu. Još je dug put pred nama i nadamo se da će se ovakav rast nastaviti, a ovaj projekt će zasigurno biti snažna podrška daljnjem rastu i ostvarivanju planova. Osim samog osnaženja, daljnjeg rasta i zapošljavanja u sklopu Rimac Automobila želja nam je u projekt uključiti i hrvatske obrazovne institucije te druge dionike poput mreže domaćih dobavljača. Nadamo se da će to, uz naše izravnu suradnju s kupcima i investitorima kao što su Porsche i Hyundai, uspjeti privući dodatne investicije u ovom sektoru u Hrvatsku”, rekao je Mate Rimac, direktor Rimac Automobila.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je tvrtki Rimac na još jednom velikom postignuću, istaknuvši kako su nastavak ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije prioriteti i Nacionalne razvojne strategije RH.

,,Čestitam tvrtki Rimac na ovom sjajnom postignuću. Hrvatska Vlada prepoznala je važnost ovog projekta i njemu, ali i svim drugim razvojnim projektima i investicijama tvrtke Rimac pružila podršku. I dalje ćemo čvrsto stajati iza svih poduzetnika i investitora koji razvijaju i primjenjuju najnovije tehnologije i Hrvatsku stavljaju na kartu zemalja koje su predvodnice u tome. Realizacijom ovog projekta, Hrvatska će postati puno privlačnija ulagačima u auto industriju što će doprinijeti izgradnji novog snažnog industrijskog sektora, otpornog na krize”, izjavio je ovom prigodom predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković.

Državama članicama koje sudjeluju u projektu odobrena je dodjela 2,9 milijardi eura državnih potpora što će potaknuti dodatnih 9 milijardi eura privatnih ulaganja, više nego trostruki iznos u odnosu na državne potpore.

„Europska Unija je industriju električnih automobila, a posebno baterijskih sustava, prepoznala kao jednu od ključnih i strateških grana za budući gospodarski razvoj i stvaranje radnih mjesta visoke dodane vrijednosti, stoga smo ponosni što smo dio ove velike priče koju je odobrila Europska Komisija, a naravno da takvu ulogu ne bismo imali bez tvrtke Rimac Automobili“, rekla je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak i nastavila: „Ovakav projekt ima punu potporu Vlade Republike Hrvatske. Njegova realizacija omogućit će tvrtki da iz Hrvatske nastavi svoj daljnji razvoj te se dugoročno pozicionira kao jedan od ključnih industrijskih aktera u segmentu električnih automobila na temelju svojih visoko inovativnih i tehnološki naprednih proizvoda.“

Koristi od ovog projekta prelit će se na čitavo hrvatsko gospodarstvo:

„Sufinanciranje ovog projekta bit će osigurano iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, no još je puno posla pred svima nama da bismo ostvarili maksimalnu korist. Osim direktnog utjecaja na automobilsku industriju i mobilnost, procjenjuje se do 1400 novozaposlenih do 2029. godine, povećanje baze znanja putem suradnje s fakultetima, uključujući financiranje doktorskih studenata i izradu novih obrazovnih programa, kao i lakši pristup mladim tehnološkim tvrtkama ekosustavu baterija putem osnivanja inkubatora za start-upove“, zaključila je Tramišak.