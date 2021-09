Rijetka presuda: Trajno mu oduzeli osobni automobil. Ide i u zatvor...

U Varaždinu je 38-godišnjaku zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja trajno oduzeto vozilo. To je tek treći takav slučaj u Hrvatskoj u posljednje tri godine.

Postaja prometne policije Varaždin zaprimila je pravomoćnu presudu Općinskog suda u Varaždinu kojom je muškarcu starom 38 godina, višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, trajno oduzeto osobno vozilo u korist Republike Hrvatske.

Vozač je 17. srpnja u Varaždinu upravljao tim automobilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1.34 promila. Automobil je bio neregistriranim i neosiguran, a 38-godišnjak nema položen vozački ispit, a već mu je ranije bila izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

- Osim što mu je navedenom presudom trajno oduzeto osobno vozilo izrečena mu je i kazna zatvora u trajanju od 60 dana, ukupna novčana kazna u iznosu od 27.000 kuna, a dužan je i podmiriti troškove premještanja oduzetog mu osobnog vozila. Napominjemo kako je ovo prvi slučaj u Varaždinskoj županiji trajnog oduzimanja osobnog vozila recidivisti zbog počinjenih prometnih prekršaja, a takvih slučajeva u Republici Hrvatskoj u prethodne tri godine evidentirano je još samo tri - kažu u PU varaždinskoj.

Inače, policija je u toj županiji prijavila još jednog recidivista i predložila zadržavanje u zatvoru, no sud ga je pustio na slobodu.

Riječ je o 37-godišnjaku koji je 5. rujna iza ponoći zaustavljen u Poljancu. Osim što se nije odmah zaustavio na znakove policijskih službenika, pokazalo se i da je bio pijan (2,23 promila), a i vozio je u vrijeme kad mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih 15 negativnih bodova.

Za te prekršaje prijeti mu novčana kazna do .kuna i kazna zatvora do 120 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije do 15 mjeseci i nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, prekršitelju će se odrediti i 9 negativnih prekršajnih bodova. Kako se radi o recidivistu, policija je predložila izricanje mjere zadržavanja i izricanje kazne zatvora,no nakon saslušanja od strane suca prekršajnog odjela Općinskog suda u Varaždinu pušten je na slobodu, a odluku o prekršajima donijet će u redovnom postupku.

VIDEO U prvi razred kreće 36.900 učenika, a s radom počinju i tri nove škole