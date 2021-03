Ribolovna društva postavila video kamere uz šetnice, tvrde da je to zbog krivolovaca

Na nadzorne videokamere u gradskim središtima i ulicama već smo se navikli, no kome bi palo na pamet da ih netko snima u vrijeme šetnje uz šumarke i vodene površine u divljini, daleko od prvih kuća? Upravo su se na taj korak, na postavljanje nadzornih kamera, odlučila neka sportsko-ribolovna društva u Međimurskoj županiji, uz opravdanje da se time štite od krivolovaca.

Tri kamere snimaju tako prostor pokraj ribičkog doma u Otoku kod Preloga. Dvije kamere su na stupovima, a jedna je na domu. Kamere su, kažu u ŠRD-u Glavatica, usmjerene isključivo na vodu zbog učestalog krivolova. Navodno i neka druga sportsko-ribolovna društva imaju uvedenu kontrolu preko kamera kako bi spriječili krađe riba u ribnjacima, rukavcima i drugim vodenim površinama. No, s video nadzorom ne slažu se neki ljubitelji prirode i šetači koji kažu da se ne osjećaju ugodno znajući da ih se snima prilikom šetnje ili odmora.

Rijeke i druge vodene površine nisu privatno vlasništvo ribolovnih društava, kažu i dodaju da bi tako onda i lovačka društva mogla postaviti kamere po šumama. No, to i ne bi bila novost jer su Hrvatske šume prije nekoliko godina uvele videonadzor kod Karlovca, i to zbog krađa. Policijskoj upravi međimurskoj poslali smo upit tko je nadležan za izdavanje dozvola za snimanje javnih površina videokamerama i koliko je takvih dozvola odobreno.

- Prema Zakonu o privatnoj zaštiti, djelatnost privatne zaštite na javnim površinama obavljaju ovlaštene zaštitarske tvrtke ili obrti. Ministarstvo unutarnjih poslova ovlaštenim zaštitarskim tvrtkama ili obrtima izdaje Odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama. Što se tiče kamera koje postavljaju lovočuvari, ribočuvari, šumari i slično, Ministarstvo unutarnjih poslova nije nadležno za izdavanje odobrenja, odnosno njihovo postavljanje i korištenje - odgovorili su nam u PU međimurskoj.

Upit o kamerama poslali smo i Savezu sportsko-ribolovnih društava Međimurske županije.

- Postavljanje kamera nije učinjeno od strane Saveza, niti imamo provjerene informacije tko ih je i gdje od naših članica postavio - kaže tajnik Darko Oreški i dodaje da se Savez ne smatra nadležnim za takve slučajeve.