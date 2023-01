'Rezultat silnih inspekcija bit će nikakav, to znaju i u Vladi'

Iza nas je prvih desetak dana otkako smo kunu zamijenili eurom. I čini se da su mnogi taj prelazak iskoristili za dodatna drastična poskupljenja i zaokruživanja cijena naviše pa se već uvriježilo govoriti da cijene "divljaju". Tko je za to kriv i zašto, pitali smo na početku razgovora SDP-ova saborskog zastupnika i nekadašnjeg ministra financija Borisa Lalovca, koji nam je rekao:



– Činjenica je da su sve zemlje koje su uvodile euro imale puno povoljnije makroekonomsko okruženje nego što ga trenutačno ima Hrvatska. Od nastanka do danas euro nikada nije bio pod jačim pritiskom inflacije i jačim pritiskom dolara, globalnim poremećajima energetske krize i prekidima u dobavnim lancima uzrokovanim pandemijom te ratnim zbivanjima. Sve to prelilo se na euro, a u konačnici i na zbivanja u Hrvatskoj. Međutim, to ne opravdava Vladu jer se mogla bolje pripremiti na rizike pri uvođenju eura.