Režim se naoružava: Kim gradi lansirnu rampu koju je obećao srušiti

Satelitske snimke i obavještajni podaci koje je prikupila Južna Koreja dokaz su da je Sjeverna Koreja ponovno počela montirati lansirnu rampu za rakete i projektile, koju je u znak dobre volje prema Sjedinjenim Državama počela demontirati prošle godine. Snimke pokazuju da je montaža lansirne rampe u Sohaeu započela koji dan uoči prekinutog summita između Donalda Trumpa i Kim Jong-una. To sve otvara bojazan da se Pyongyang nije odrekao programa razvoja nuklearnog naoružanja, kao ni svoga raketnog programa, što bi se moglo pokazati kao presudna ugroza mirovnih pregovora koji se vode između Sjeverne Koreje i SAD-a.

Krše i zabranu UN-a

I dva nezavisna istraživačka portala, Beyond Parallel i 38 North, objavila su snimke i do u detalje opisala koje je dijelove lansirnog centra Pyongyang već obnovio.

Sjeverna Koreja na summitu u Hanoiju željela je potpuno ukidanje sankcija, a kako stvari stoje, već se bila unaprijed pripremila da pokaže kako neće prihvatiti ništa manje od toga.

John Bolton, Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, kazao je da je ovime ugrožena i nacionalna sigurnost SAD-a jer se pretpostavlja da bi upravo ta lansirna rampa mogla poslužiti za lansiranje dalekometnih projektila koji mogu dosegnuti kopno Sjedinjenih Država.

– Ako se Kimov režim ne razoruža, sankcije koje su već sada drastične bit će dodatno postrožene. Mi smo čekali da vidimo hoće li se sjevernokorejski režim riješiti kompletnog nuklearnog programa i svega drugog što je s njime povezano – kazao je Bolton. Iako je navedeno lansirno mjesto do sada korišteno za lansiranje satelita u orbitu oko Zemlje, što bi se moglo podvesti pod mirnodopske aktivnosti, ta rampa vrlo lako može poslužiti i lansiranju naoružanja. Vijeće sigurnosti UN-a Sjevernoj Koreji zabranilo je čak i lansiranja satelita, tako da tamošnji režim ponovnom izgradnjom toga lansirnog centra krši i tu zabranu.

No postoje i procjene da Pyongyang neće ništa lansirati, već će rad na obnovi iskoristiti kao metodu pritiska na Sjedinjene Države koje odbijaju ukinuti sankcije sve dok se ne dokaže da je Sjeverna Koreja sasvim odustala od svoga nuklearnog programa. Trump je prošloga ljeta kazao kako su razmontiranje tog lansirnog centra i rušenje tunela koji vodi u podzemno postrojenje za nuklearne pokuse znakovit potez tamošnjeg režima koji ukazuje na to da on želi pregovarati i postići dogovor kojim bi se postupno ukidale sankcije. No sada brojni analitičari ovaj Kimov potez vide kao zaoštravanje krize i poruku SAD-u da su pregovori ugroženi i da bi mogli biti prekinuti.

Važnije rakete ili ljudi?

U međuvremenu UN je objavilo da je proizvodnja hrane u Sjevernoj Koreji u 2018. pala za više od 9 posto i da je najniža u posljednjih deset godina. Također je objavljena procjena da 11 milijuna ljudi u toj zemlji pati od kronične pothranjenosti ili gladi, što čini 44 posto ukupnog stanovništva.

Razlozi nedovoljne proizvodnje hrane su nedostatak plodnog obradivog zemljišta, nepostojanje suvremene poljoprivredne mehanizacije i umjetnih gnojiva i učestale prirodne katastrofe. Ekstremna glad nije nova pojava u toj zemlji – tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća od gladi je umrlo 10 posto stanovništva. Nekolicina visokih dužnosnika tvrdi da je upravo SAD kriv za ove nedaće jer ne želi ukinuti sankcije. Ostaje pitanje jesu li Kimu važniji njegovi sunarodnjaci ili nuklearni i raketni program.

