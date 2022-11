Republikanci su dobili najbolju priliku za okršaj s trumpizmom

Čak je i republikanski senator Lindsey Graham, koji je posljednjih nekoliko godina prešao zapanjujući put od žestokog kritičara Donalda Trumpa do njegova najvećeg fana, morao priznati da nema ništa od najavljenog "republikanskog vala", što je ujedno i glavni zaključak prvog dana prebrojavanja glasova nakon još jednih povijesnih američkih izbora, s obzirom na to da su zbog radikalizacije političke scene i uspona populizma u Sjedinjenim Državama svi američki izbori u posljednjem desetljeću postali povijesni, a tako će, na žalost, biti još neko vrijeme.

Izostao "republikanski val"

Iako su republikanski val na izborima na sredini mandata najavljivali i očekivali praktično svi vodeći mediji i svi analitičari, baš kao i sve predizborne ankete – zapravo svi osim poznatog redatelja Michaela Moorea, koji je i 2016. bio jedan od rijetkih koji je predvidio Trumpovu pobjedu, a sada je pak najavio veliku pobjedu demokrata – veliki republikanski izborni trijumf zasad je izostao. Kažemo zasad, s obzirom na to da pobjednike ključnih utrka možda nećemo znati sve do konca tjedna, a u slučaju Senata najvjerojatnije još nekoliko tjedana zbog očekivanog drugog izbornog kruga u ponovno odlučujućoj saveznoj državi Georgii. Međutim, već sada možemo reći da se najavljivana "velika republikanska pobjeda" pretvorila u još jedno veliko razočaranje.

Unatoč Bidenovoj nepopularnosti, visokoj inflaciji i neuvjerljivoj demokratskoj kampanji, čini se da su demokratski birači ipak poslušali demokratske čelnike i visokom izlaznošću ublažili očekivani poraz demokrata. Da je demokratska kampanja bila uvjerljivija i da su se demokrati uspjeli ograditi od radikala u vlastitim redovima, koji su nametali agresivnu "woke" agendu i polarizirajuća pitanja, što je onda suprotan tabor vješto koristio kako bi sve demokrate žigosao kao radikale, demokrati su na ovim izborima mogli okončati tradiciju prema kojoj stranka koja kontrolira Bijelu kuću gubi Kongres. Iako se to nije dogodilo, demokrati mogu biti više nego zadovoljni. Premda je republikanski lider Kevin McCarthy uvjeravao svoje republikance da će već sljedeće jutro u njihovim rukama biti kongresna većina u Zastupničkom domu, a da će republikancima omražena Nancy Pelosi biti u manjini, sljedećeg je jutra republikanska pobjeda u Zastupničkom domu i dalje visjela u zraku, dok je iskusna Pelosi samo mogla konstatirati da će građani biti "iznenađeni" izbornim rezultatima, iako je vjerojatno i sama bila zatečena uspjesima demokrata, s obzirom na to da su se i u demokratskim redovima pripremali za tešku izbornu noć i velike gubitke, koji su ipak izostali.

Foto: RICARDO ARDUENGO/REUTERS Donald i Melania Trump ispred biračkog mjesta

Republikanci će na koncu najvjerojatnije osvojiti većinu u Zastupničkom domu, ali ta većina ni izdaleka neće biti onako uvjerljiva kao što se očekivalo, što će onda ipak ograničiti najavljivanu apsolutnu republikansku dominaciju i najavljeno rušenje svega što je Bidenova administracija dosad postigla, pogotovo ako Senat ostane u rukama demokrata, što se u ovom trenutku čini vrlo izglednim. Republikanci nisu bili osobito uspješni ni u guvernerskim utrkama, a sve to nameće drugi najvažniji zaključak ovih izbora, a on je, naravno, povezan i s predstojećim predsjedničkim izborima. Naime, ovi izbori i očekivana velika republikanska pobjeda trebali su biti samo uvod u najavu trijumfalnog povratka Donalda Trumpa na izborima 2024.

Uoči kongresnih izbora, najavljujući osvajanje Zastupničkog doma i Senata, Trump je najavio i da će u utorak 15. studenoga na svom imanju na Floridi objaviti "nešto veliko". Trump je najvjerojatnije planirao i formalno objaviti da kreće u ponovno osvajanje Bijele kuće, ali sada, nakon skromnog učinka republikanske stranke na kongresnim izborima i u guvernerskim utrkama – premda samouvjerenog Trumpa, koji očajnički treba predsjednički imunitet od kaznenog progona, to najvjerojatnije neće pokolebati – postavlja se pitanje može li Trump u predsjedničkoj utrci pobijediti demokratskog kandidata, pogotovo ako demokrati pošalju u utrku mlađeg i uvjerljivijeg kandidata od potrošenog Joea Bidena. Zbog toga ova situacija otvara važna pitanja za u ovom trenutku potpuno "trumpiziranu" Republikansku stranku. Naime, ovdje nije samo riječ o neuvjerljivim rezultatima Republikanske stranke nego i samog Trumpa, iako njegovo ime nije bilo na glasačkim listićima. Ali bili su kandidati koje je Trump ili osobno odabrao ili podržao, a oni se na kraju i nisu baš proslavili na izborima. Neki Trumpovi favoriti, poput Mehmeta Oza, poraženi su. Štoviše, postoji niz primjera koji pokazuju da su na izborima bolje prošli umjereni republikanski kandidati i pripadnici tradicionalne struje, koji su se distancirali od Trumpa, nego Trumpovi štićenici i pronositelji lažne Trumpove teorije o ukradenim izborima 2020., ali problem je što su takvi kandidati bili rijetki. Republikanska stranka zapravo je u potpunosti trumpizirana, a tradicionalna i umjerena struja unutar republikanskih redova na izdisaju. Zato je veliko pitanje hoće li republikanci uspjeti izvući pouke iz izbornih rezultata i obračunati s trumpizmom, koji očito šteti republikancima.

Najmoćniji protukandidat

U tom je kontekstu važna pobjeda Rona DeSantisa u utrci za drugi guvernerski mandat na Floridi, s obzirom na to da je uvjerljivost te pobjede premašila sva očekivanja. DeSantis nije samo republikanska zvijezda u usponu, koja je Floridu pretvorila u republikansku utvrdu nego i najmoćniji potencijalni protukandidat Trumpu u utrci za republikansku predsjedničku nominaciju. Iako je uoči kongresnih izbora DeSantis navodno razmišljao o odgodi ulaska u predsjedničku utrku za četiri godine, sada će se, nakon svog trijumfa i poraza Trumpovih kandidata, unatoč prijetećim Trumpovim upozorenjima da se ne kandidira, možda ipak predomisliti. Premda bi vjerojatno bilo presmiono zaključiti da bi to mogao biti početak kraja Trumpa i trumpizma, sigurno je riječ o dosad najboljoj prilici za obračun s Trumpom i za početak izvlačenja Republikanske stranke iz toksičnog Trumpova stiska, koji je doveo do nevjerojatne regresije i radikalizacije nekoć važne i velike stranke.