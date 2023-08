Redmi Note 12 Pro+ i Redmi Note 12 Pro: Odlična iskoristivost za uloženo

Xiaomijevi mobiteli dugo već nose titulu kraljeva budžetnih uređaja. Prije nekoliko mjeseci na hrvatsko tržište stigli su i njihovi novi pametni telefoni iz Redmi serije, koja često isporuči i najprodavaniji mobitel u Hrvatskoj. Ovog puta isprobao sam dva najbolja mobitela iz serije Redmi Note 12, a to su Redmi Note 12 Pro+ 5G i Redmi Note 12 Pro 5G.

Te uređaje možemo prozvati ponudama višeg srednjeg segmenta, pogotovo jači i skuplji Redmi Note 12+ Pro koji dolazi s novom 200 megapikselnom kamerom, a u Hrvatsku je stigao po cijeni od 519 eura. Redmi Note 12 Pro s kamerom od 50 megapiksela stigao je pak s cijenom od 399 eura.

Foto: Danijel Lijović

Oba uređaja su vrlo iskoristiva u gotovo svim zadacima i s obzirom na povoljnu cijenu dosta dobroga nude, pogotovo plus model koji pokazuje i neke odlike flagshipa. Kad bi se gledao samo dizajn, Redmi Note 12 Pro+ 5G ne bi se posebno isticao. Možemo to nazvati i standardnim Android izgledom, pomalo i dosadnim jer ne nudi nešto novo, ali u ovom rangu i ne očekujete neke dizajnerske eskapade.

Foto: Danijel Lijović

Doduše, nisam fan ove kombinacije sa zaobljenim rubovima s donje strane kućišta, ali barem nisu zaobljeni rubovi i po ekranu. AMOLED ekran dijagonale sa stopom osvježavanja do 120 Hz zapravo je jedan od aduta ovog uređaja i odaje dojam više klase, nego što joj pripada (svjetlina do 900 nita, što je ipak niže od Android flagshipova). Zaslon ima dijagonalu od 6,67 inča (rezolucija 1080x2400 piksela) s omjerom slike 20:9. Dimenzije su 162,9 mm x 76 mm x 8,98 mm, a uređaj teži 210,5 grama.

Foto: Danijel Lijović

No, najveća priča ovdje je jako dobra kamera od čak 200 megapiksela i velika baterija koja se brzo puni. Dizajn povoljnijeg Redmi Note 12 Pro 5G kao da je inspiriranom pravokutnim kućištem iPhonea, a ima i sličan sklop stražnjih kamera. Tu usporedbe prestaju. Ovakvi rubovi bez zaobljenja mi zapravo više odgovaraju, a pozadina kućišta je lijepo izvedena i izglancana da na prvu ne biste ni pogodili da je riječ o plastici.

Prvu stvar na ovom modelu koju sam uočio jest da je vrlo lagan, teži samo 187 grama, što mi je pravo osvježenje nakon serije teških mobitela koje sam isprobavao ove godine. Dimenzije su 162,9 mm x 76 mm x 7,9 mm. I ovdje je AMOLED zaslon od 6,67 inča s brzinom osvježavanja do 120 Hz (rezolucija 2400x1080).

FOTOGALERIJA Pogledajte fotografije snimljene mobitelom Redmi Note 12 Pro +

A koliko je dobra ta na papiru zvučna 200 megapikselna kamera na modelu Redmi Note 12 Pro + 5G? Pa sasvim dobra. Ne bih rekao da je konkurencija top Android modelima, ali za fotografiranje po dnevnom svjetlu bit ćete vrlo zadovoljni. Fotografije hvataju dovoljno svjetla i oštrine u većini slučajeva, a boje su vrlo vjerne bez znakova pretjeranog peglanja ili poboljšavanja umjetnom inteligencijom.

Foto: Danijel Lijović

Fotografirao sam po Parizu i Zagrebu i skupio sam više odličnih kadrova bez ikakvih posebnih namještanja ili bilo kakvog kompliciranja. Glavni senzor dobro isporučuje, dok su sekundarne kamere slabije i daju mutnije ishode kod širokih kadrova. Minus uključuje i telefoto kameru koja brzo gubi oštrinu i nije baš iskoristiva. Selfie kamera od 16 megapiksela je prosječna. Po danjem svjetlu možete dobiti OK fotografiju s dovoljno oštrine, ali kada je pogledate pobliže na računalu, brzo ćete zamijetiti mutnije dijelove.

Također, kvaliteta i fotografija i videa opada u noćnim uvjetima Na povoljnijem modelu Redmi Note 12 Pro 5G kamera od 50 megapiksela uspijeva se dobro nositi s oštrinom po danjem svjetlu. Ukratko, koliko ima sunčeve svjetlosti, toliko će biti i "muzike" na vašim fotografijama. I ovdje telefoto kamera nije za izvođenje bravura jer brzo zamuti kadar. Selfie kamera je gotovo identična kao na jačem modelu i dobio sam dobru oštrinu, ali jesam primijetio da se ovdje nešto sporije izračuna ekspozicija pa mi je pozadina kadra ispadala previše rasvijetljena u nekim situacijama.

Širokokutna kamera također gubi kvalitetu kad ima manje svjetla i u noćnim uvjetima. Snimanje videa na oba modela je dobro, ništa posebno super, ali solidno i bez trešnje. Oba modela dobila su i bolje procesore, koriste čipset MediaTek Dimensity 1080 koji podržava 5G. Performanse su sasvim dobre za ovu kategoriju, iako jesam imao povremenih smetnji na softverskoj strani. Tu i tamo bi bilo nekih sporijih odziva, imao sam situacija kad bih otvaranje nekih notifikacija morao dulje čekati.

Baterije su standardno odličan adut Xiaomijevih mobitela, a i ovdje su važna točka. I jedan i drugi model dolaze s baterijom velikog kapaciteta od 5000 mAh, dok skuplji plus model dolazi s jačim punjačem (120 W) i nudi brže punjenje. Iz Xiaomija se hvale da se baterija Redmi Note 12 Pro + 5G napuni u samo 19 minuta.

Meni je to ispalo ipak nešto sporije – trebale su mi 33 minute i 20 sekundi. No, i to je impresivno, pogotovo u ovom rangu. Ispočetka se baterija počela sporo puniti, a potom je sprinterski odradila posao do kraja. Na povoljnijem modelu trebalo mi je točno sat vremena za punu bateriju (s punjačem od 67W). Na plus modelu, koji sam više i koristio, baterija mi je bez problema izdržala cijeli dan, a u kasnim večernjim satima ostalo bi mi oko 15-20 posto baterije.

Foto: Danijel Lijović

REDMI NOTE 12 PRO+ 5G

PLUSEVI:

- glavna kamera

- lijep zaslon

- baterija i brzo punjenje

MINUSI:

- cijena

- poneke mane softvera i smrzavanja

- sekundarne kamere

- slabiji zvuk poziva



REDMI NOTE 12 PRO 5G

PLUSEVI:

- cijena

- glavna kamera

- lagan i praktičan