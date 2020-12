Razorni potres ujedinio Hrvatsku: Pomoć Petrinji, Sisku, Glini stiže sa svih strana

Kad se male ruke slože… Stihovi su to koje svi znamo. A od potresa jačine 6,2 Richtera u kojem je teško stradalo srce zemlje, zaista su se složile ruke Hrvata, zemalja regije, a stiže pomoć, potpora i podrška iz čitavog svijeta. Hrana, higijenske potrepštine, odjeća, dezinfekcijska sredstva i na tone drugih stvari pakiralo se po gradovima i selima iz svakog kutka države. Hrvatska ovako nije, složili su se mnogi, bila ujedinjena od Domovinskog rata.

I studenti se okupili

Od jutra do večeri, bez prestanka, prema Banovini odlaze autobusi i kamioni puni stvari onima kojima to najviše trenutačno treba – u Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta. U Zagrebu gotovo da nije bilo kvarta u kojemu se po mjesnim odborima i drugim punktovima nisu sakupljale potrepštine.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 30.12.2020., Lekenik - Blanka Capic prikuplja donacije za napustene zivotinje o kojima skrbi. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

– Skupljat ćemo dokle god će ljudi donositi. Mogu nas pronaći svaki dan u naselju Jarun, na adresi Augusta Piazze 5 – govori volonterka Leonida Madrina. U Španskom su, također, automobile pune namirnica i drugih stvari sakupili i odvezli u potreseno područje gdje su i proveli noć.

– Uspjeli smo, zahvaljujući firmi Tectorius, koja je donirala crijepove za jednu kuću te s donacijama od te firme kupiti još crijepova za tri kuće – kaže vijećnik mjesnog odbora Špansko-jug Hrvoje Hrestak, dodajući kako je zajedno s njim na terenu bilo oko 3500 navijača Bad Blue Boysa.

Humanitarna akcija pokrenuta je i u Dugavama, pa su vlasnica kozmetičkog salona Anja Domijan i sestra Tika Domijan prostor napunile hranom, odjećom i svim što je potrebno za žrtve potresa, a nakon apela koji su četvorica mladića objavila na Facebooku pod nazivom “Pomoć za Petrinju”, u Aleju Antuna Augustinčića u Ravnicama počeli su pristizati brojni automobili iz kojih su ljudi iznosili prepune vrećice. Kombi krcat stvarima za Banovinu isprva nije mogao krenuti, ali nakon što je ekipa od šestero-sedmero dečki potrčala i uprla leđima, vozilo je proradilo i pomoć je mogla krenuti gdje je najpotrebnija.

VIDEO Zagrepčani na Ravnicama napunili kombije sa skupljenom pomoći za Petrinju, Sisak i Glinu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nas četvorica prijatelja, ribiča, dogovorili smo se da organiziramo ovu akciju. Pozvali smo ljude preko Facebooka na četiri lokacije u gradu. Nismo ni slutili da će odaziv biti ovakav. Morali smo na brzinu organizirati i dodatne kombije za prijevoz jer se skupilo toliko toga da smo svi ostali iznenađeni i zatečeni. Hvala svima – kazao nam je na Ravnicama jedan od organizatora akcije Luka Žigić, dok su preostala trojica suorganizatora Tomislav Galović, Marko Jeren i Vanja Nikolić bili na ostalim gradskim punktovima.

Prikupljalo se i u zagrebačkoj Brezovici, Travnom, na Filozofskom i Učiteljskom fakultetu te čak i u epicentru proljetnog potresa, odnosno Podsljemenu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 30.12.2020., Majske Poljane - Ljudima koji su ostali bez kuca, gradjani im dostavljaju donacije. Snazan potres pogodio je jucer Hrvatsku, epicentar potresa magnitude 6.2 je bio 3 kilometra od Petrinje. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Naši vatrogasci iz gotovo svih dobrovoljnih vatrogasnih društava su još na terenu. Crkve i Udruga veterana vojne policije koja djeluje na našem području usto sakupljaju novac koji će se proslijediti Crvenom križu – kaže šef četvrti Krešimir Kompesak, a dodaje i da je jedna obitelj u Vidovcu u svoj dom primila tročlanu obitelj iz Petrinje.

Čitava se zemlja, ne samo metropola, digla na noge. S juga je pomoć stigla iz, primjerice, Dubrovnika, odnosno Gospinog polja, ali i Zadra gdje su ribari i trgovci s tamošnje tržnice poslali kombi pun namirnica. Dva splitska chefa iz udruge Chefs club Croatia također su se uputili u potreseno područje kako bi kuhali za potrebite, a uz njih je i cijeli grad sakupljao stvari. Nešto sjeverozapadnije, konkretnije u Istri, puna su vozila odlazila i iz drugih mjesta, poput Medulina i Pazina, a solidarnost je pokazalo i gotovo svako selo, općina i grad u Međimurju te Zagorju. U Osijeku, kao i u Zagrebu, uz sve to, organizirala se i akcija darivanja krvi. Iako je radni dan, red ispred Petrove 3 protezao se od ulaska pa sve do glavne ceste već drugi dan zaredom, na svoje mjesto u krevetu za davanje krvi čekalo se satima, a svi naši sugovornici složni su da je sada vrijeme za pokazati ljudskost i solidarnost. Pomoći svojim sugrađanima pohrlili su i Petrinjci s adresom u Zagrebu. Želja da onamo stignu što prije i učine što god mogu, kazali su nam, bila je jača od njih jer su ipak ondje domovi njihovi roditelja, baka, stričeva i nećaka. Jedna od njih bila je Kristina Kumić iz Kajzerice, koja je pohrlila učiniti što god može za roditelje u Brestu Pokupskom, čija je kuća od epicentra tek 900 metara.

VIDEO Hokejaši na Velesajmu prikupljali pomoć za Petrinju i Sisak

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– A taman sam se noć prije odatle vratila, jer sam otišla k njima kad je u ponedjeljak ujutro bio prvi potres kod Petrinje. Majku su poklopila vrata i žurila sam da što prije dođem i pomognem im – kaže nam Kumić. Po dolasku tamo pobrinula se da roditelji dobiju šator i ostale osnovne uvjete za preživljavanje prve noći na otvorenom, s obzirom na to da je u kući bilo sve tako razbijeno da se ondje nije moglo spavati.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 30.12.2020., Slavonski Brod - Brojni gradjani, volonteri i udruge Brodsko posavske zupanije prikupljaju nuzne potrepstine, hranu, toplu odjecu i druge donacije stanovnicima Sisacko-moslavacke zupanije koji su stradali u potresu. Stozer CZ BPZ je u suradnji s PU Brodsko-posavskom osigurao dodatna tri skladista za prihvat materijalnih dobara u bivsem migrantskom kampu na Bjelisu, a prihvat obavljaju djelatnici i volonteri Crvenog kriza Slavonski Brod. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Pomažu i Petrinjci

– Osim toga, dom nećakinje u centru Petrinje uništen je do temelja. Srećom, stalno su dolazili ljudi i nudili pomoć pa smo nekako progurali. Živi smo i zajedno, to je najvažnije – kaže Kumić. Svojim sugrađanima pomagao je i Miodrag Demo, umirovljeni brigadir te 100-postotni hrvatski ratni vojni invalid koji živi u Zagrebu. Na teren je, kaže, poslao svog sina, dok je on sam ovog puta u Petrinji “ratovao” ne s puškom, kao u devedesetima, već mobitelom, s obzirom na to da je koordinirao i organizirao pakete pomoći najugroženijima Petrinjcima.

– Ondje je trenutačno kaos, vlada loša organizacija. Vojska treba preuzeti kontrolu, dovesti i psihologe da pomognu ljudima koji su u šoku. No zahvaljujem svima koji su nam pomogli, osjećaj je predivan – kaže Demo.