Razgovarali smo s predstavnikom splitskih studenata: Stvorili smo uvjete usporedive s najboljim europskim sveučilištima

Kad je prije nekoliko godina iz rodnog Vrgorca stigao u Split, Jerko Šarić imao je samo jednu želju: studirati u gradu koji spaja kvalitetno obrazovanje, ugodan način života i pravu studentsku atmosferu. Danas, s 23 godine, student prava i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu jedan je od najangažiranijih predstavnika studentske populacije u Hrvatskoj. – Pravni sam fakultet odabrao jer me oduvijek zanimalo pravo i funkcioniranje društva, a posebno to kako se putem pravnog sustava može štititi pravda i pomagati ljudima. Smatram da je pravo odlična podloga za različite karijere jer daje širinu i otvara mnoga vrata. Uz to, htio sam fakultet koji pruža izazove i mogućnost da jednog dana aktivno doprinosim zajednici – kaže Jerko, koji je dvije godine bio demonstrator na kolegiju Građansko pravo 1 kod profesorice Blanke Mateše.

Na aktivno uključivanje u studentski život potaknuli su ga, priznaje, profesori i stariji kolege koji su svojim primjerom pokazali koliko je važno sudjelovati u životu fakulteta i sveučilišta. – Posebno su me inspirirali studenti koji su prije mene bili u Studentskom zboru jer sam zahvaljujući njima vidio da se trudom i angažmanom stvarno mogu pokrenuti pozitivne promjene. Moja glavna motivacija bila je želja da se glas studenata čuje – govori. Njegove prve inicijative bile su usmjerene na povezivanje studenata i stvaranje boljih uvjeta za studiranje. Organizirali su edukativne radionice, tribine i studentske događaje kojima su jačali zajedništvo. – Htio sam da Zbor bude vidljiv i pristupačan, da studenti znaju da se na nas mogu osloniti. Jedna od najvećih pobjeda bila je uvođenje subvencija za privatni smještaj u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i povratnih troškova za Erasmus – ističe.

Riječ je o projektu koji je Studentski zbor Splita izveo u partnerstvu s rektorom Sveučilišta prof. dr. Draganom Ljutićem i županom Blaženkom Bobanom. – Do toga smo došli upornošću i zajedničkim radom. Prikupljali smo iskustva i probleme studenata, iznosili ih pred Sveučilište i Županiju te u dijalogu i iznoseći argumente pokazali da se radi o stvarnim potrebama. Upravo ta ustrajnost dovela je do rezultata. Danas studenti u Splitu jedini u Hrvatskoj imaju subvenciju od 100 eura za privatni smještaj i 250 eura za odlazak na Erasmus – kaže Šarić. Osim konkretnih financijskih olakšica, ističe, ponosan je na jačanje povjerenja i povezanosti među studentima. – Drago mi je što studenti danas imaju više povjerenja da nam se obrate i što znaju da iza svake naše inicijative stoji želja da im se olakša studiranje. To je ono što me najviše motivira – ističe.

Posebno mjesto u nizu projekata zauzima "Advent na Kampusu", manifestacija koja se iz godine u godinu pretvorila u simbol studentskog zajedništva. Tijekom dvadeset dana programa studenti mogu besplatno uživati u koncertima poznatih izvođača, druženju i blagdanskom ozračju. – To je najveći projekt kojim se ponosimo jer studentima bogatim programom omogućujemo doživljaj koji ne moraju platiti, a stvara osjećaj zajedništva i ponosa – objašnjava Jerko. Studentski zbor Splita jedini je u Hrvatskoj donio i Pravilnik o jednokratnoj pomoći studentima u izvanrednim životnim okolnostima, što je još jedan primjer kako angažirani studenti mogu unaprijediti sustav. – Smatrali smo da nijedan student ne bi trebao odustati od studija zbog teške situacije. Ovim pravilnikom pružamo sigurnosnu mrežu onima koji se nađu u financijskim teškoćama – dodaje.

U proteklim godinama, kaže, Split je uspio podići studentski standard na razinu usporedivu s najboljim europskim sveučilištima. – Od obnove studentskih domova do otvaranja novih menzi, danas studentima nudimo najbolji standard u Hrvatskoj. Zahvaljujući suradnji sa Splitskim akademskim sportskim savezom, pokrenuli smo i program UniSport Health, koji studentima omogućuje besplatno zdravstveno usmjereno vježbanje pod nadzorom kineziologa – ističe. U planovima fokus je na povećanju smještajnih kapaciteta. – Potpuno podržavamo rektora Ljutića u inicijativama za gradnju novog studentskog doma i pripajanju dodatnih objekata koji bi mogli poslužiti za smještaj studenata. Najveći izazov i dalje su visoke cijene najma stanova. Mnogi stanodavci izbacuju studente preko ljeta, pa smo u suradnji s fakultetima pokušali kalendar nastave prilagoditi toj realnosti – kaže Šarić.

Digitalna prisutnost još je jedno područje na kojem su studenti u Splitu ispred drugih. – Trudimo se biti stalno prisutni na društvenim mrežama i komunicirati na način koji im je blizak. Objavljujemo informacije, snimamo edukativne videe i jasno predstavljamo novosti. To donosi rezultate jer sve više kolega aktivno prati naš rad i uključuje se s prijedlozima – zaključuje.