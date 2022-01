Ravnateljica OB Pula o epidemiji: 'Nazire se kraj, kada ispoštujemo sve ono što bolest traži od nas'

Porast broja novooboljelih od koronavirusa znatno utječe na zdravstveni sustav, a Irena Hrstić, ravnateljica OB Pula, kaže da "svi zdravstveni djelatnici pate već dvije godine".

- Ako govorimo samo o ukupnom broju hospitaliziranih, rekli bismo da je stanje uvijek isto. Ali ono što je ključno, mi imamo dnevne velike izmjene u prijemima i otpustima, tako da je to odjel koji ima najdinamičniji broj prijema i otpusta. U konačnici, 70-ak, 80, ali kad u jednom danu morate otpustiti 12 i toliko primiti, to znači da to osoblje koje radi ima duplo veći kapacitet u opsegu posla - rekla je Hrstić za Regionalni dnevnik HTV-a govoreći o aktualnoj situaciji u bolnici i COVID odjelu.

Na pitanje ima li odjela bolnice koji pate zbog pandemije, navela je da svi zdravstveni djelatnici pate već dvije godine, ali je kao primjer istaknula je veliku navalu pacijenata za pregled u hitnoj infektivnoj ambulanti. Tamo, naime, 17 osoba čeka na pregled, a liječnik je samo jedan.

- Kada smo počeli s ovom epidemijom, svi smo se nadali da će Božić te godine biti kraj i svaki put smo se s prognozama prevarili - navela je te ustvrdila kako svi mogu biti zaslužni za kraj pandemije, međusobnim povjerenjem i slušanjem struke.

- Da, nazire se kraj, kada budemo ispoštovali sve ono što ova bolest traži od nas, a to je da se ne zarazimo i da koristimo ono što u ovom trenutku imamo, a to je cjepivo - zaključila je Hrstić.

