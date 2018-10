'Ravnatelj SOA-e Markić ne vlada sustavom, ucjenjuju ga Brkić i Karamarko '

Bivši načelnik splitsko-dalmatinske Policijske uprave i sadašnji savjetnik župana Blaženka Bobana za sigurnost i nacionalne manjine te dugogodišnji član HDZ-a Marko Bekavac optužio je u utorak na konferenciji za novinare ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Daniela Markića da ne vlada sustavom "jer mu miševi kolo vode" te je ustvrdio da ga ucjenjuju Milijan Brkić i Tomislav Karamarko.

On se kao kandidat za predstojnika Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, kako je rekao, suočio sa spoznajom o paralelnom sustavu unutar Sigurnosno-obavještajne agencije koji su uspostavili pojedinci koji se u samovolji koriste državnim institucijama za svoj privatni interes. To i sigurnosna provjera koja je nad njim provedena dok se natjecao za to radno mjesto bili su povod da sazove konferenciju za novinare.

Na natječaj se javio u kolovozu 2017., a poslije mu je rečeno da nije prošao zbog kaznene prijave koju je 2001. godine protiv njega podnijela jedna osoba. On se nakon toga obratio Državnom odvjetništvu i dobio potvrdu da je godinu poslije prijava odbačena.

Podsjetio je da su nakon što je 2000. godine smijenjen s mjesta načelnika Policijske uprave u splitskom zatvoru Bilicama organizirali proslavu.

"Tražim ostavku i kazneni progon gospodina Markića, koji očito nije dorastao funkciji koja mu je provjerena. Upao je u kokošinjac Milijana Brkića i Tomislava Karamarka. U vrijeme dok su oni imali vodeće uloge u SOA-i zaposleno je više od 200 ljudi koji nisu prošli sigurnosnu provjeru ili su je pali", ustvrdio je i dodao da je uzrok svemu tome kamenolom Vilinjak, u blizini njegova rodnog mjesta Lovreća, koji "eksploatira Brkićev ortak Nikola Katić".

Bekavac je danas izjavio kako mu je Katić poslao poruku sadržaja “prvi si započeo rat”, da mu je Brkić napisao “čujem da često zoveš Katića”, a prepiska je počela kad je skupio 500 potpisa lokalnog stanovništva protiv eksploatacije spomenutog kamenoloma.

Kako je istaknuo, u SOA-i rade i pravi profesionalci, ljudi koji su odani sustavu i domovini, visokoobrazovani, vrhunski educirani na području koje pokrivaju i da zahvaljujući njima živimo u sigurnoj zemlji, a sigurnost je naš najbolji proizvod.

>> Kronologija afere lažnih SMS-ova