Raštimani trojac iz Predsjedništva BiH slaže se u jednome – divljenju Erdoğanu

Očekivano je turski predsjednik u Sarajevu odgovorio da je protiv intervencije visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta u izborni zakon BiH. Takva izjava godi najprije njegovu pravome domaćinu Bakiru Izetbegoviću, kojemu je i došao dati potporu u kampanji jer mu dionice i ne stoje baš najbolje uoči općih izbora zakazanih za 2. listopada. No zanimljivo je da se oko toga slažu i sva trojica članova Predsjedništva BiH – Bošnjak Šefik Džaferović, Hrvat Željko Komšić i Srbin Milorad Dodik.



To je vjerojatno jedna od rijetkih stvari, uz gomilu epiteta o tome da je lider, vizionar i prijatelj koje su izrekli Erdoğanu, oko kojih se slaže ovaj prilično raštimani trojac. Jedino u čemu su se pak razišli bilo je Dodikovo podbadanje Komšića da je hrvatski predznak dobio bošnjačkim glasovima. I upravo je to bit višegodišnjih prijepora između Hrvata i Bošnjaka u BiH, koji doslovno vode teške političke ratove koji prijete prerasti u krizu i destabilizaciju entiteta Federacije BiH, a onda i države.