Ranko Ostojić nakon teškog srčanog: Rekli su mi da sam začuđujuće zdrav

Nakon što je krajem siječnja doživio težak srčani udar, Ranko Ostojić danas je službeno završio s liječenjem te se vraća kući.

Bivšem ministru policije je, naime, pozlilo 26. siječnja te mu je ugrađen stent u bolnici u Splitu.

Sada se oglasio na Facebooku te se pohvalio šaljivom diplomom koju su mu dali fizioterapeuti jer je prvi puta nakon 30 godina ponovno ušao u bazen.

– Danas sam završio sa liječenjem i nakon dva mjeseca bolnica i rehabilitacije, konačno se vraćam svojima doma. Još jednom, neizrecivo veliko hvala svima koje sam sretao i koji su me pratili na tom putu, od prvog do zadnjeg dana : liječnicima, sestrama, fizioterapeutima, prijateljima... Rekli su da sam bio hrabar (da je istina možete vidjeti na slici - tako to izgleda kad bivši vaterpolist ide u bazen, ovo mi je bilo u rangu olimpijskog ciklusa koji sam nekad odrađivao) i da sam, s obzirom na sve, začuđujuće zdrav. Ipak, odmarat ću se još neko vrijeme doma sa djecom, ali ne brinite, to ne znači da neću smišljati planove za neke nove akcije – napisao je Ostojić na Facebooku.