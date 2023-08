Drama zbog prepiljene ograde, radnik napao aktivistu pred kamerom HRT-a: 'Odjednom je doletio'

Nakon što je djelatnik Royal Hotelsa&Resorta u subotu fizički napao predsjednika udruge Divlja liga vaterpolo Igora Legaza, iz resorta se, neslužbeno, ograđuju od čina svoga djelatnika i napominju da njegovi postupci s njima nemaju nikakve veze. Isti djelatnik je već bio uhićen jer se u srijedu sukobio s okupljenim građanima koji su rušili komad ograde resorta. Igor Legaz je u srijedu uz pomoć građana prepilio ogradu i srušio zid kod vile Elite u Lapadu da bi svi građani imali nesmetan prolaz prema plaži, piše 24sata.

Djelatnik je Legaza napao pred kamerom HRT-a. Na snimci se vidi se da djelatnik, koji je inače radnik u vrtu resorta, dolijeće pred kameru, gurne Legaza s leđa. "Što hoćeš?! Hoćeš li da te ubijem? Ajde dođi!", derao se radnik na Legaza, a potom ga i primio za vrat i počeo gušiti. Naposljetku ga je i pustio, a snimateljima poručio: ''Nemoj snimati''. Radnika je ubrzo zaustavilo šest policijskih službenika, kao i dvojica muškarca koji su ga obuzdali, a kasnije je bio i priveden. Policija je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog napada 62-godišnjeg djelatnika hotelskog kompleksa na 63-godišnjeg Legaza.

- Sve se vidi na snimci, ne znam tog čovjeka, ne znam zašto me je napao i zašto pred kamerom. Ja, vidjeli ste, nisam uzvraćao, ostao sam hladan. Davao sam izjavu, on je odjednom doletio i primio me za vrat - rekao je Legaz u čiju je obranu stao i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. "Bahatost, arogancija, nebriga za javno dobro nešto je što pod zajednički nazivnik možemo staviti za sve uzurpatore pomorskog dobra", rekao je Franković.

Hotel je u službenoj izjavi napomenuo da zid ima dozvolu i da je sve u skladu sa zakonima što će sudski i dokazati. Rekli su i da zid ondje stoji desetljećima, a svrha mu je "zaštita od pada u provaliju". Iz hotela su zaključili da građani do plaže mogu doći dvjema drugim stazama. "Istina je, kako tvrde iz resorta, da postoje još dva puta do plaže, ali i ovaj je pomorsko dobro. To što postoje još dva, nije opravdanje da ograde treći. Nije ovo prvi put da u resortu 'jednostavnije' shvaćaju pravila. Do kraja listopada moramo i hoćemo prijaviti sve nelegalne građevine na pomorskom dobru", zaključio je Franković.

