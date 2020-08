Radnici joj se osvetili nakon što im nije platila obavljen posao, evo što su učinili

Braća koja se u Cardiffu bave uklanjanjem otpada i raščišćavanjem kuća osvetila su se ženi koji im nije platila za obavljen posao. Dan nakon odvoza otpada, vratili su se na njezin posjed i istresli kamion pun smeća po cijelom dvorištu.

Jonathan Morgan (31) i njegov brat Calum (27) nekoliko su sati uklanjali stari namještaj i otpad iz stana te posao naplatili 120 funti. Žena koja ih je za to unajmila nije im platila pa su sutradan po njezinom prilazu i dvorištu bacili hrpu smeća koju su ranije odvezli, a sve su to snimili i objavili. "Evo što se događa klijentima koji ne plaćaju", rekli su na početku video i počeli istovarivati smeće.

Obitelj žene koja nije platila kasnije je kontaktirala braću Morgan te zamolila mogu li ponovno pokupiti smeće. To bi, kako su im rekli, platili unaprijed, no braća su ponudu odbila jer se tamo više nisu htjela vraćati, piše The Sun.

- Jedan njezin rođak nas je nazvao i rekao: 'Sada imamo novac. Možete li odnijeti otpad ako platimo unaprijed?' Rekli smo da nas posao više ne zanima - objasnila su braća.

Oni su posao u početku prihvatili iako su bili u gužvi. Žena im je objasnila kako brzo treba maknuti stvari, no rekla je i da nema previše novca. Oni su cijenu tada s 200 funti spustili na 120.

- Ne bi zaradili veliku količinu novca, samo smo joj htjeli pomoći - rekla su braća kojima žena nije platila niti sniženi iznos.