Radimir Čačić: Sposobnost privlačenja novca Unije treba biti izborni ključ

Je li se gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović ogriješio o zakon jer je tvrtka u vlasništvu njegova sina i snahe poslovala s gradskim tvrtkama, o tome će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučivati na nekoj od sjednica. Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke – Reformisti, čiji je i Dumbović član, smatra da ta prijava nije slučajno došla uoči lokalnih izbora. Dumbović je, koliko je čuo, dva puta već bio prijavljen Povjerenstvu, i za obje je prijave utvrđeno da nema osnova za sankcije. Slučaj Dumbović za njega – ne postoji.

– Anonimnih prijava imate koliko hoćete. Kakav slučaj, o čemu razgovaramo, kakvo bacanje sjene? Sjena tamo ima dosta, vidjeli ste slučajeve, cijelu seriju sjena, poput imovine župana Žinića. Kad budete imali nešto što ima temelja, javite se, a ne da je netko nekoga dva mjeseca prije izbora odlučio prijaviti. Iskreno, čudim se, malo sam upravo i zabrinut, jer prošlo je nekoliko ciklusa izbora, a nitko nema ništa reći za mene (smijeh). Hoću reći da je to bedastoća. U politici sam 30 godina, i kad god je netko imao nešto reći, uredno bih ga kazneno prijavio za klevetu i sve sudove dobio. Sve je to dio političke igre i političke prljavštine. No, to ne znači da ako negdje nečeg ima, da to ne treba sankcionirati, ali onda ne treba voditi sporove 11 ili 12 godina, kao što smo svjedoci da je slučaj kod našega varaždinskog gradonačelnika, a takvih imate koliko hoćete. Idemo se baviti onim gdje se imamo čime baviti, a ne blatiti ljude.

Spomenuli ste opet varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka. Što mislite, zašto se tako dugo čeka na pravomoćne presude?

Najgore i najopasnije što Hrvatska danas ima, i što bitno utječe i na iseljavanje, jest nefunkcioniranje pravne države. U ključnim odlukama sudstvo je potpuno zakazalo. I ne samo ono nego i Državno odvjetništvo. Poruka je da, ako imaš političku moć i ozbiljan novac, 15, 20 godina ili koliko god želiš, možeš biti bez pravomoćne presude. U tom smislu smo u suradnji s najeminentnijim pravnim stručnjacima predložili izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku. Predložili smo da se za kaznena djela za koja su optuženi dužnosnici proces provodi kontinuirano, a ne s višemjesečnim stankama. Druga razina zloupotrebe je u drugostupanjskom postupku, dakle na Vrhovnom ili Županijskom sudu, ovisno o kakvim je procesima riječ, gdje se omogućuje da se predmet beskonačno puta vraća u ponovni postupak. Zanimljivo je da se to odnosi samo na ovu vrstu kaznenog djela, a ne i na građansko pravo. U građanskim postupcima smo, pazi čuda, postali puno svjesniji i tamo znamo da je to model za zloupotrebu, a ovdje gdje su politički dužnosnici u igri, to nismo učinili. Drugostupanjski postupak se ne smije beskonačno odugovlačiti. U slučaju Čehoka, to se činilo godinama. Jedna od posljedica usmjeravanja fokusa javnosti na ovakve stvari, a ne na anonimke, jest to što nakon svih tih godina konačno imamo zakazano drugostupanjsko suđenje na Vrhovnom sudu 30. ožujka za Čehoka i partnere.

Na snagu stupaju nove epidemiološke mjere. Kako gledate na njih?

Takve epidemiološke mjere su očekivane. S jedne strane odgovaraju na pritisak javnosti koja teško izdržava ovaj deformirani način života, a s druge strane i na prosvjede dijela gospodarstvenika koji teret u interesu zdravlja građana nose na svojim leđima, a tu je primarno ugostiteljstvo. Zastupnica Natalija Martinčević i ja sastali smo se s novom ekipom predstavnika ugostitelja i osobno sam odmah obavio razgovor s ministrom Zdravkom Marićem, premijerom Andrejom Plenkovićem i koalicijskim partnerima. Upozorio sam na problem sporih isplata 4000 kuna po zaposlenom i isplate 250 milijuna kuna mjesečno za najam i režijske troškove. Upozorio sam da je koncept prema kojem ugroženi poduzetnici trebaju prvo platiti sve troškove za koje će im država onda vratiti novac potpuno promašen jer oni nemaju novac. Trebaju ga najprije dobiti. Taj je koncept u roku od sedam dana Vlada prihvatila.

Istarska županija drži spornim otvaranje kasina i automat-klubova...

Moram podsjetiti da je Istarska županija u trenutku kad je Varaždinska tražila mjere koje su u cijeloj državi još na snazi zatražila da se ne primjenjuju, dakle bila je protiv. Tražila je da se ništa ne zatvara, a sad kad ima, kao i cijela Hrvatska, puno gore brojke, traži da se ostane na oštrijim mjerama. Ne čini li vam se to malo kontradiktornim? U Varaždinskoj županiji ne primjenjujemo logiku da smo protiv svega što predlaže država samo da bismo bili drukčiji. Naša je logika da tražimo mjere koje su dobre. Kad je već država sa sedam dana zakašnjenja ipak prihvatila varaždinski model, mislim da bi bilo nepristojno da iskačeno od mjera koje Nacionalni stožer donosi. I zato ćemo ih poštovati.

Za tri će mjeseca lokalni izbori. Kakve će teme prevladavati u kampanji?

Lokalni izbori su trenutak da se stvarno izmjere konkretni rezultati i pomaci u kvaliteti života na razini lokalnih i regionalih jedinica. Ideološke teme su samo alibi za hulje. Samuel Johnson je rekao da, ako nisi u stanju dati rezultate, onda se skrivaš iza ideologije. Ovo nije prostor za ideologije, nego za ljude koji su u stanju nešto pokazati. Sposobnost privlačenja europskog novca i realizacija projekata trebaju biti ključni kriterij na izborima. Više od 80 posto svih investicija u Hrvatskoj vezano je za europski novac.