Računi za smeće u velikim gradovima narast će do 100%

Poklopilo se da je 1. veljače, kad je isticao rok do kojeg su gradovi i općine trebali donijeti odluke o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada, top-vijest u medijima bio smrad amonijaka koji se širio sa splitskog deponija Karepovca, gdje bageri prekapaju po smeću i ravnaju plohu za prihvat milijun kubika novog otpada. Građani prosvjeduju, a pred gradskom je vlašću težak zadatak zbrinjavanja otpada koji proizvodi domaće stanovništvo i turisti tijekom ljetne sezone. Kao privremeno rješenje pronađeno je prskanje deponija kemikalijama koje neutraliziraju neugodne mirise i prekrivanje radnih površina sintetičkim materijalom. U Dalmaciju je 8. veljače dojurio ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i umirio Splićane kazavši da nema opasnosti po njihovo zdravlje. Ćorić je tri dana prije, 5. veljače, bio u službenom posjetu Međimurskoj županiji, gdje je nizao čestitke na rezultatima u gospodarenju otpadom. Najsjevernija županija danas je na više od 40 posto razvrstavanog otpada, a Splitsko-dalmatinska na svega nekoliko posto. Zagreb je na oko 30, a prosjek za cijelu Hrvatsku je 27 posto. I dok se jednima cilj od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada do 2020. godine čini kao znanstvena fantastika, drugi su već sad posve blizu te s Europskom komisijom ispregovarane magične brojke. Štoviše, neki međimurski gradovi i općine, poput Preloga i Donje Dubrave, već su blizu 60 posto. I to je Hrvatska, u svoj svojoj nejednakosti.

