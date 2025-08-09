Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
DAVID DANIEL COHEN

Rabin prijetio Macronu u jezivom videu: 'Neka pripremi svoj lijes. Bog će mu pokazati što znači biti tako drzak'

Le président Emmanuel Macron reçoit Gourbangouly Malikgulyyewic Berdymouhamedov,leader national du peuple turkmène et président du Conseil populaire du Turkménistan au palais présidentiel de l'Elysée à Paris
Christian Liewig / Bestimage/BES
VL
Autor
Večernji.hr
09.08.2025.
u 16:07

Prema Cohenu, priznavanjem palestinske države, što je francuska vlada sada predvidjela za rujan, Macron izražava svoj 'duboki antisemitizam' i 'objavljuje rat Bogu'

U petak je pariško tužiteljstvo priopćilo da je otvorilo istragu nakon prijetećih izjava usmjerenih prema francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, koje je u internetskom videu izrekao izraelski rabin. Izjave rabina Davida Daniela Cohena protiv francuskog predsjednika navodno su bile motivirane odlukom da se službeno prizna palestinska država, piše France24.

Rabin je “izrekao više odvratnih prijetnji, osobito protiv predsjednika Republike”, napisao je ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau na platformi X, osudivši “potpuno neprihvatljive izjave”.

Retailleau je naveo da je kontaktirao vladinu internetsku platformu Pharos, koja nadzire opasan i nezakonit internetski sadržaj, te da je “ove izjave prijavio pravosuđu na temelju članka 40. Zakona o kaznenom postupku”.

U videu objavljenom na YouTubeu rabin je izjavio: “Ovaj francuski predsjednik treba znati – neka pripremi svoj lijes. Bog će mu pokazati što znači biti tako drzak i davati izjave protiv Boga.” Prema Cohenu, priznavanjem palestinske države, što je francuska vlada sada predvidjela za rujan, Macron izražava svoj “duboki antisemitizam” i “objavljuje rat Bogu”.

Glavni rabin Francuske Haïm Korsia na platformi X je oštro osudio “odvratne i nepodnošljive izjave Daniela Davida Cohena” te pojasnio da Cohen “nikada nije obnašao nikakvu rabinsku dužnost u Francuskoj, niti je bio školovan ili diplomirao na francuskoj rabinskoj školi”.

Marko Bošnjak otkrio da s partnerom seli iz Hrvatske

Komentara 1

Pogledaj Sve
GE
Gefufna
16:18 09.08.2025.

Ovi sve vise lice na srbe. Ako im se suprostavis, ako ih pokusavas sprijeciti da i dalje cine zlocine, onda si antisemit, fasista, protiv boga i slicno🤣🤣🤣

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još