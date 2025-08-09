Rabin prijetio Macronu u jezivom videu: 'Neka pripremi svoj lijes. Bog će mu pokazati što znači biti tako drzak'

U petak je pariško tužiteljstvo priopćilo da je otvorilo istragu nakon prijetećih izjava usmjerenih prema francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, koje je u internetskom videu izrekao izraelski rabin. Izjave rabina Davida Daniela Cohena protiv francuskog predsjednika navodno su bile motivirane odlukom da se službeno prizna palestinska država, piše France24.

Rabin je “izrekao više odvratnih prijetnji, osobito protiv predsjednika Republike”, napisao je ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau na platformi X, osudivši “potpuno neprihvatljive izjave”.

Retailleau je naveo da je kontaktirao vladinu internetsku platformu Pharos, koja nadzire opasan i nezakonit internetski sadržaj, te da je “ove izjave prijavio pravosuđu na temelju članka 40. Zakona o kaznenom postupku”.

U videu objavljenom na YouTubeu rabin je izjavio: “Ovaj francuski predsjednik treba znati – neka pripremi svoj lijes. Bog će mu pokazati što znači biti tako drzak i davati izjave protiv Boga.” Prema Cohenu, priznavanjem palestinske države, što je francuska vlada sada predvidjela za rujan, Macron izražava svoj “duboki antisemitizam” i “objavljuje rat Bogu”.

Glavni rabin Francuske Haïm Korsia na platformi X je oštro osudio “odvratne i nepodnošljive izjave Daniela Davida Cohena” te pojasnio da Cohen “nikada nije obnašao nikakvu rabinsku dužnost u Francuskoj, niti je bio školovan ili diplomirao na francuskoj rabinskoj školi”.