Putničke agencije na koljenima - pad prometa iznad 90 posto

ZAGREB, 18. lipnja 2020. (Hina) - Putničke agencije su na koljenima - posla nema, rezervacija za lipanj je više od 90 posto manje nego lani, tračak nade polaže se u ljeto, no bez mjera i pomoći države agencije neće moći izdržati do idućeg proljeća, rekao je četvrtak na skupštini UHPA-e njezin predsjednik Tomislav Fain.

Napominjući kako je zadovoljan velikim odazivom na redovnu Skupštinu UHPA-e (Udruge hrvatskih putničkih agencija), našalivši se pritom kako ne zna je li to zato što nemaju posla ili zato što se dugo nisu vidjeli, Fain je izvijestio da je od sto agencija-članica koje su odgovorile na UHPA-inu anketu većina rekla da je pad prometa i rezervacija za ljeto i dalje - poražavajući.

"Nešto rezervacija dođe, ali se i otkaže, tako da za lipanj nema baš posla. Veseli da se Jadran ipak "bukira" za ljeto, ali i tu ćemo tek vidjeti kakva će biti realizacija i uglavnom ne očekujemo da će se pad prometa zaustaviti. Poznato je da su agencije jako pogođene krizom zbog koronavirusa te im kao i cijelom turizmu treba pomoć. Nadamo se da će Vlada nastaviti s mjerama do proljeća 2021. godine, kada tek očekujemo poboljšanja", istaknuo je Fain.

Iznio je i da je u oko 230 agencija-članica UHPA-e trenutno oko tri tisuće zaposlenih, za koje drži da će i dalje trebati pomoć za plaće i likvidnost te moratorije na kredite i lizinge.

Velik udar za agencije su i otkazivanja već rezerviranih putovanja, zbog čega ih je od 1. ožujka do 1. lipnja zadesio ukupni pad prometa od 130 milijuna kuna.

Pomoćnik ministra turizma Robert Pende, ujedno i član nacionalnog civilnog stožera, kazao je kao vjeruje da će se Vladine mjere za pomoć agencijama i turizmu nastaviti, bez obzira na rezultate parlamentarnih izbora.

"Ne vjerujemo da će buduće mjere biti na štetu turističkog sektora, jer se zna koliko je važan, a ono što sada znamo je da će mjere pomoći za turizam ići mjesec za mjesec, pod znanim uvjetima ako je pad prihoda veći od 50 posto. Hoće li to biti do proljeća 2021. ili do kada već, teško je reći, no svakako se dosta očekuje od programa pomoći na razini Europskog parlamenta, te bi Hrvatska s odobrenim sredstvima možda već od siječnja 2021. mogla i pojačati mjere pomoći", rekao je Pende.

Žgomba: Cijene će morati pasti za 40-50 posto

Najavio je i da se vrlo skoro, moguće krajem ovog ili već idućeg tjedna, mogu očekivati detaljne preporuke tj, protokol za postupanje u slučaju da se pojavi zaraza covidom kod turista koji su u Hrvatskoj, koje će se odnositi na sve smještajne objekte.

Ne otkrivajući puno detalja, jer se još, kako je dodao, dorađuju, Pende je tek naznačio da bi turist koji je zaražen išao u bolnicu, troškove si snosio HZZO, dok bi njegova obitelj ili pratnja išla u samoizolaciju, ali ne u objektu gdje su smješteni nego drugdje, što će se još definirati, kao i eventualna mogućnost da oni koji su automobilom i žele ići kući to i mogu, da izbjegnu izolaciju i sl.

Predsjednik Udruge putničkih agencija pri HGK, član UHPA-e i predsjednik Uprave agencije Uniline Boris Žgomba na Skupštini je ponovio svoje prijašnje procjene da će i agencije, kao i ukupno turizam u hrvatskoj ove godine ostvariti tek oko 25 posto lanjskog prometa.

"To su jako konzervativne procjene, ali i dalje mislim da su opravdane, jer teško da će srpanj i kolovoz donijeti toliko da se pad umanji. Prva polovica srpnja sad stoji jako loše, nešto bolje je u drugoj polovici i kolovozu, ali znamo i da je sve neizvjesno i sve što se sada rezervira za kasnije moguće je i da se otkaže", kaže Žgomba.

Smatra i da će se, htjeli ne htjeli, i cijene u hrvatskom turizmu morati korigirati na na niže, i to ne za 10 do 15 posto, nego i za 30 do 40 posto, jer se već čuje da će druge mediteranske zemlje ponuditi, a neke već i nude niže cijene od lanjskih.

"Kao da ne mislimo dovoljno i da podcjenjujemo, ali prijeti velika opasnost i od Italije i od Španjolske, koje planiraju krenuti u srpnju s prihvatom turista i s nižim cijenama. To će također biti izazov za hrvatski turizam, kao uostalom i Grčka i Turska, vidjet ćemo, ali osim epidemiološke situacije iznimno važno za odabir odmora i destinacije će biti i cijene jer kriza je i u drugim zemljama zbog korone", upozorava Žgomba.

I on kao i Fain očekuje da će se dio agencija, pa i hotela i drugih u turizmu sigurno ugasiti jer neće moći podnijeti teret krize zbog problema s likvidnošću.

"Nemamo velikih očekivanja na žalost ni od 2021., jer - ma koliko se nadali, to će isto biti teška godina i bit će dobro ako tada uspijemo u turizmu ostvariti 50 do 60 posto prometa iz 2019.", zaključio je Žgomba.