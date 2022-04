Putinov stol meta brojnih šala: Koristi ga za igre moći, a na drugi kraj bez milosti šalje svjetske dužnosnike

Sve što čini ruski predsjednik Vladimir Putin privlači pažnju svijeta, pa tako nije izostalo ni zanimanje za već sad legendarnim bijelim stolom kojim se ruski predsjednik služi tijekom razgovora s predsjednicima i premijera.

Gotovo 4 metra dug drveni stol postao je metom brojnih šala na Internetu nakon što se Putin sastao s francuskim predsjednikom Emmanuel Macronom. Macron je odbio ruski test na COVID-19, pa je završio na drugom kraju stola. Kremlj je tada potvrdio da je 'ekstremna distanca' bila kako bi se zaštitilo zdravlje ruskog predsjednika.

Macron nije jedini svjetski dužnosnik koji je završio na kraju stola. Posljednji je glavni tajnik Ujedinjenih naroda (UN) Antonio Guterres, što je opet izazvalo lavinu šala. I dok neki misle kako je taj stol u neku ruku Putinova igra moći, nije poznato tko je stol napravio.

In recent talk between Russian President Putin and French President Macron, main subject was, who will win in table game!

