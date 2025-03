Putin u vojnoj odori sve začudio: 'Evo što je time poručio svijetu, on je neka čudna reinkarnacija Staljina'

Ruski predsjednik Vladimir Putin došao je u Kursk i tamo se pojavio u vojnoj odjeći. Ta snimka njega kako paradira u vojnoj odori obišla je svijet. U CNN-ovoj emisiji raspravljalo se o tome kakvu poruku Putin time šalje, a to je objasnio politički komentator Fareed Zakaria.

- Vojnu uniformu posljednji put je nosio u rujnu 2022. Putin je na mnogo načina zapravo čudna reinkarnacija Staljina. On ovim pokazuje da vidimo kako je i dalje spreman boriti se. Dobio je nedavno veliki poklon Trumpove administracije kada je obustavljena vojna pomoć i kada su prekinuti obavještajni podaci koji su bili krucijalni Ukrajini. Ruske trupe su i dalje u pokretu, ali ne napreduju na veliko, rade male korake. Ukrajinci su u tom periodu ratovali slijepi jer nisu imali obavještajne podatke - rekao je Zakaria pa prokomentirao kao to da Putin još nije ništa rekao o primirju koje je dogovoreno u Saudijskoj Arabije i koje bi trebalo trajati 30 dana. Umjesto toga, najavio je da je predan ratu, a onda obukao i vojnu uniformu kojom očito šalje poruke.

- On živi u ruskom dezinformacijskom balončiću. Putin misli da ruske trupe moraju pobijediti, to nije istina, imaju povremenu prednost posljednjih nekoliko dana. No, gledajte to tako, ruska vojska posljednje dvije i pol godine pokušava poraziti Ukrajinu, teritorij osvoje pa ga izgube. Rusi ne idu naprijed. Ono što ne znamo koliko je Putin zarobljen u tim informacijama, u kojoj mjeri on čuje samo dobre vijesti. Nije čudno da u diktaturama loše vijesti ne kolaju, tako da Putin možda uistinu misli da mu ide bolje nego što mu uistinu ide i možda zato misli da nije vrijeme za primirje.

