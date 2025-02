Pusić: Nije dobro da se Plenković izlaže šteti jer u HDZ-u ima puno gorih od njega

U TV studiju Večernjeg lista proteklog smo tjedna razgovarali s bivšom ministricom vanjskih poslova Vesnom Pusić, a u jednom dijelu razgovora dotaknuli smo se teme inauguracije predsjednika Zorana Milanovića, na koju premijer Andrej Plenković odbija doći. Ovo je transkript tog dijela intervjua, koji se u integralnom obliku može pogledati na video kanalima VečernjegTV.

Uskoro ide inauguracija Zorana Milanovića na početku drugog predsjedničkog mandata. Vidimo da ondje neće ni biti premijer Andrej Plenković i visoki predstavnici HDZ-a, uključujući i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Ne izgleda kao da bi se tvrda kohabitacija mogla sada resetirati i doći na neke zdravije osnove. Izgleda kao da je još više okoštala i da će se nastaviti u istom ili još gorem obliku. A vremena su ovakva o kakvima pričamo. Što biste Vi predložili, kad bi imali neku moć, kako bi se to moglo resetirati? Pamet u glavu, za početak bih predložila. Ne mogu ja sad njima savjetovati. Jasno je što ja mislim i što misli 99,9 posto stanovnika ove zemlje, a to je: izvolite raditi zajedno. Tamo gdje trebate. Ne morate piti kave zajedno, ali izvolite raditi zajedno. Ja mislim da malo ljudi postoji u Hrvatskoj koji, pogotovo kad situacija bude ozbiljna, ne misle da je to nužno. Ovo oko inauguracije je, po mom mišljenju, politička pogreška Vlade i Andreja Plenkovića kao premijera. Reakcija na činjenicu da su oni, po mom mišljenju, također računali da će izgubiti predsjedničke izbore, ali ne sa takvom ogromnom razlikom. Dakle, nisu računali da će Milanović pobijediti sa 75 posto glasova. U žaru, odnosno u ljutnji zbog takvog dramatičnog gubitka, Plenković je onda reagirao tako kao što je reagirao i rekao da neće ići na inauguraciju.

- Mislim da to šteti njemu, a u ovom trenutku ne bi bilo dobro da se on izlaže prevelikoj šteti jer ima i puno gorih od njega u HDZ-u. Puno bi efikasnije, ako čak gledate i sa stanovišta političke taktike, bilo da je on pregrizao tu ljutnju i formalno se pojavio na inauguraciji i na taj način zapravo neutralizirao ovu žestoku polarizaciju koja je nastala oko predsjedničkih izbora. Pa i neutralizirao pomalo tu trijumfalnu poziciju Milanovića, koji je sam prepoznao koliko je ta trijumfalno pozicija opasna i pokušao ju je sam malo relativizirati. Ako se sjećate u onom svom govoru gdje je rekao: za mene su glasali ljudi koji inače ne bi, ali koji su glasali protiv Plenkovića i protiv HDZ-a, pa su zato to odabrali. Dakle, jer nitko nema nigdje podršku od 75 posto. Što je sve istina, naravno. I s jednim pomirljivijim stavom Plenković bi, u vezi stvari koje su protokolarne, politički profitirao i malo ispuhao taj balon koji mu je išao na živce i koji je predstavljao Milanovićevu pobjedu. To se nije dogodilo. Pred njima su puno ozbiljnije zadaće, pa i pred nama, koliko god smo mi mali, ali smo na jednom, kao i obično, zanimljivom mjestu, da tako kažem. Zemljopisno. Mi smo na jednom opasnom i zanimljivom mjestu. I bilo bi dobro da ta suradnja počne na tim temama koje su puno važnije nego što je, recimo, ta protokolarna stvar. Ali protokolarna stvar je bila jedna propuštena mogućnost da se pošalje pozitivna poruka. Ne samo jedan drugome, što mislim da ne žele. Nego hrvatskoj javnosti. Hrvatska javnost treba od ljudi koji su na vodećim pozicijama osjećaj sigurnosti.

Možda nije tako protokolarno, možda je stvarno i dublje. Plenković je, čini se, imao argumentaciju da, s obzirom da je Milanović kršio Ustav proljetos kad se kandidirao za premijera, da mu je apsurdno gledati kako se zaklinje na Ustav. Hoću reći, njihova svađa nije samo površna, nego je dosta duboka. Ako sad ne dolazi Plenković na inauguraciju, gdje je prva sljedeća prilika da ipak resetiraju te odnose? Ili takve prilike nema baš zato što su jedan i drugi ukorijenjeni duboko u svojem uvjerenju da je ovaj drugi nedostojan? Ne znam koliko misle da je nedostojan, a koliko međusobno rivalstvo tu igra ulogu. Nas dvoje možemo nagađati, ali naravno, nemam pojma. Druga prilika, lagana i apsolutno rješiva, su famozni veleposlanici. To je prilika koja također nije neko ogromno strateško pitanje, ali je pitanje normalnog funkcioniranja sustava.

Znači, imenovanje veleposlanika bi se dalo riješiti praktički dan nakon inauguracije, kad bi bilo volje? To bi se apsolutno dalo riješiti dan nakon inauguracije kao jedna poruka dobre volje. Opet, ne jedan drugom, nego nama svima kao građanima ove zemlje koji trebaju neke ljude u ovim gadnim i opasnim vremenima na koje se možeš osloniti.

Bila bi to i poruka svijetu jer Hrvatska na ovaj način šalje i neku poruku svoje slabosti. Svijet ne gleda u ovom trenutku puno na Hrvatsku.

Dobro, ima naših susjeda koji gledaju. Naravno da susjedi gledaju. Susjedi još uvijek imaju o nama bolje mišljenje, vjerojatno, iz same činjenice što smo dio NATO-a, što smo dio Europske unije, što još to sve postoji i funkcionira. Mislim da nas još uvijek u tom pogledu pozitivnije gledaju, ali bilo bi apsolutno važna i potrebna poruka susjedima, pogotovo u ovim okolnostima previranja, naročito našeg najvećeg i najznačajnijeg neposrednog susjeda koji u ovom trenutku ima previranja na svojim ulicama. To je Srbija. Bilo bi važno da pošaljemo poruku da država funkcionira.