Puljak o Milanovićevom potezu: 'U dvojbi ili HDZ ili Hrvatska, mi smo odabirali Hrvatsku'

Splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak izjavio je kako ga je potez predsjednika Milanovća o najavi kandidature na izborima iznenadio kao i ostatak Hrvatske, ali misli da je to dobro za Hrvatsku jer otvara mogućnost pobjede nad HDZ-om.

Novinari su ga podsjetili na negativne komentare predsjednika Republike Hrvatske o njegovim kolegicama (Marijanu Puljak i Daliju Orešković Milanović je svojedobno nazvao narikačama), a Puljak je rekao kako je vrijeme da neke nesuglasice ostave po strani, a zemlju oslobode od HDZ-a i uvedu red.

- Želimo biti dio te pobjedničke kolaicije. Sljedećih nekoliko dana ćemo razgovarati s Milanovićem i SDP-om. Mi smo i dalje za šire okupljanje kako bismo pobijedili HDZ – rekao je Puljak. - Sada se moramo ubrzati, izbori su blizu, a sljedećih nekoliko dana, ja sam siguran, obavit ćemo razgovore i dogovoriti se – rekao je Puljak.

Upitan je li još uvijek stoji pri tome da Centar u koaliciji ne želi Radničku frontu rekao je da je sada drugačija situacija. - Sada je otvorena velika pobjeda nad HDZ-om i vjerujem da će se to dogoditi – rekao je Puljak. Nije odgovorio vidi li u velikoj koaliciji Možemo! I Most ali je rekao da će se o svemu razgovarati.

Novinari su ga podsjetili i na njegove izjave kako su HDZ i SDP uništili Hrvatsku. - Hrvatsku je prvenstveno uništio klijentelistički način vladanja HDZ-a, dugi niz godina. Važno je da se se prestane s tim i pobjedi HDZ te da Hrvatska postane moderna država", kazao je Puljak koji je za ovu vijest saznao kao i javnost, preko medija, ali to ga nije pogodilo jer smatra da je to dobra vijest i potez koji će omogućiti pobjedu nad HDZ-om.

Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirat će se na predstojećim izborima kao nositelj liste SDP-a u I. izbornoj jedinici, o čemu su on i predsjednik SDP-a Peđa Grbin izvijestili na konferenciji za novinare, a Milanović najavio pobjedu i formiranje vlade nacionalnog spasa.

"Znam da je bilo puno kritika na moj račun i zato ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade", rekao je Grbin u petak na konferenciji za novinare na zagrebačkom Marulićevom trgu i prepustio mjesto pred mikrofonima Milanoviću, kojega je najavio kao "nositelja SDP-ove liste u I. izbornoj jedinici i uskoro predsjednika Vlade RH". Milanović se potom obratio kratkom izjavom, pozvao na okupljanje pojedinaca i stranaka te najavio stvaranje vlade nacionalnog spasa nakon pobjede na izborima.

U životima svakog od nas postoje trenuci u kojima trebaš izaći iz zone komfora jer drukčije ne može", rekao je istaknuvši kako je taj čas za njega kucnuo "nametom stanovitog Turudića". "To nije kap koja je prelila čašu, to je kanta koja je prelila septičku jamu svih nečistoća koje guše našu zemlju već godinama", ustvrdio je. Svi legalni, legitimni, pristojni načini, i oni možda malo manje pristojni, i pokušaji da se to dokine i spriječi završili su s još većim zulumom, bezobrazlukom, samovoljom, bezakonjem, dodao je.