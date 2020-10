Puhovski odgovorio Milanoviću: Ovo su reakcije čovjeka bez kontrole, namjerno laže o meni

Predsjednik Zoran Milanović danas je na Facebooku opet krenuo ofenzivno. Nakon što je jučer zastupnicu Nove Ljevice, Radu Borić, nazvao prevrtljivom i nesposobnom političarkom, a Tomislava Tomaševića wannabe gradonačelnikom koji se ne zna ni kulturno odjenuti, danas mu se na meti našao politički analitičar i umirovljeni profesor Žarko Puhovski.

Puhovski je jučer stao u obranu Rade Borić kazavši kako Milanovićeve izjave nisu primjerene, a to je predsjednika očito jako zasmetalo. Stoga smo kontaktirali Žarka Puhovskog da nam komentira Milanovićev istup u kojem ga je, između ostalog, nazvao ništarijom, propalim političarem i drukerom.

"Ovo što je rekao Milanović nimalo me ne iznenađuje. Pogledajte sve njegove verbalne ispade i napade samo u posljednjih desetak dana. To su sasvim logična reakcije za čovjeka bez kontrole kojim upravljaju najniže moguće strasti. On se nečega posljednje vrijeme strahovito boji tako da bih ja rekao da ja nisam uzrok njegova stresa već posljedica", kazao je Puhovski.

Dodao je i to kako mu je nejasno zbog čega ga Milanović naziva "propalim političarem" budući da se on osobno nikad nije kandidirao ni za jednu političku funkciju.

"Ja nikad nisam pretendirao biti političar. Ne znam odakle je Milanović izvukao te tvrdnje. Dosta je površan u svom diskursu. Mislim da Milanović ovo radi namjerno, jer on nije toliko intelektualno nesposoban da svoje navode nije u stanju prethodno provjeriti. On je potpuno izvan kontrole".

Puhovski se osvrnuo i na Milanovićevu prozivku da je druker koji je u Jugoslaviji poput ništarije svjedočio protiv proljećara.

"Da, ja sam bio svjedok u tom postupku, ali barem sam očekivao od predsjednika da pročita taj zapisnik pa da vidi kakve je bedastoće izgovorio. Ako ima vremena i volje, može vrlo lako dobiti u posjed taj zapisnik pa neka objavi točno od riječi do riječi što sam tada na sudu govorio", zaključio je Puhovski.

Podsjetimo, Milanović je u ponedjeljak ujutro na svom službenom Facebook profilu napisao kako o politici i moralu govori umirovljeni mudroslov, propali političar i čovjek koji je 1972. godine bio svjedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim sveučilištarcima (I. Z. Čičku, D. Budiši i inima).

"Puhovski je aktivno doprinio tome da se skupina bezazlenih mladića i djevojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dva desetljeća žive kao građani drugog reda", napisao je predsjednik Milanović i tu nije stao:

"Puhovski se na sudu (sve se to zapisuje, Puhovski) držao kao pravi ‘druker’, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić-Svileni, s kojim me Puhovski besramno uspoređuje. Ostat ću na ovome. Ima još", poručio je Milanović.