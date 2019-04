Psihijatar Vukušić o Ani Bučević: Iznenađuje me reakcija nekih mojih kolega koji je brane

Psihijatar Herman Vukušić gostovao je u Nedjeljom u 2 gdje je govorio o braniteljima i PTSP-u, depresiji, Ani Bučević, Ivanu Pernaru...

– Svatko od nas išao je u rat sa svojom vizijom Hrvatske - ali ova Hrvatska ne odgovara niti jednoj od tih vizija – naveo je Vukušić izjavu jednog branitelja s grupne terapije, oboljelog od PTSP-a.

Dodaje da su mnogi koji su išli u rat bili obični ljudi koji su stvarali zemlju i da su zbog toga jako involvirani u politiku "jer se radi o njihovom djetetu", piše HRT.

– Jedan od mojih glavnih terapijskih savjet već godinama je "nemojte čitati novine, nemojte gledati televiziju, odcijepite se od politike". Depresija bi, govore svjetska istraživanja, uskoro mogla postati druga najrasprostranjenija bolest. Ne radi se o tuzi, već o ozbiljnoj bolesti – kaže Vukušić.

Otvoreno je kritizirao Anu Bučević i njezin Vortex te Ivana Pernara.

– Poslao sam dopis Ministarstvu zdravstva gdje sam zamolio ministra Kujundžića da obrate pažnju, a oni su to proslijedili dalje. Iznenađuje me reakcija nekih mojih kolega koji je brane. Ana Bučević je na jednoj televiziji, u emisiji koja se bavi problemom viška kilograma, svoje probleme je pretpostavila ljudima koji sjede s druge strane. Svu tu populaciju klijenata je potom uvrijedila i dovela do emotivne dekompenzacije. I to sve u nepunih minutu i pol – kaže.

Smatra da bi se Pernar trebao odreći svoga imuniteta zbog izjava o C vitaminu.

– Ako je siguran u to što priča, treba se odreći svog imuniteta i na sudu sve dokazati. C vitamin je odlična stvar kao antioksidans, kao suplement, ali C vitamin ne liječi niti gripu, niti upalu pluća, a kao kiselina se ne smije stavljati u mlijeko za dojenčad – kazao je.

Govorio je i kroničnoj leukemiji, teškoj bolesti s kojom se bori.

– Ja sam kada sam se razbolio najavio sam hodočašće do Lourdesa pješice. Štose bolesti tiče, ja sam fit. Ja ću se vrlo brzo pripremiti i ići ću na probno hodočašće do Marije Bistrice. To je relativno teška bolest. Pokušavam na to ne misliti, a tu mi najviše pomažu obitelj, djeca, supruga, a moram reći i Playstation. Nisam ovisnik, ali moram reći da se u Hrvatskoj pored svih ovih Kineza, trajao je jedan od najvećih svjetskih skupova gejmerske industrije. To je prvi puta prošle godine po prihodima preraslo Hollywood. Hrvatska bi mogla biti inkubator te industrije te donijeti u ovu zemlju veliki kapital – kaže dr. Vukušić.

