Prvi put od SSSR-a: Rusija izvela trenažni let do SAD-a

Rusija je prvi put nakon sovjetskog doba izvela vojni trenažni let preko Sjevernog pola do Sjeverne Amerike, prenosi agencija RIA citirajući izjavu ministra obrane Sergeja Šojgua od srijede.

U govoru visokim vojnim zapovjednicima Šojgu je rekao da je let izveo ruski protupodmornički zrakoplov. Nije rekao kada se to dogodilo no njegova objava poklapa se s velikim pomorskim vojnim vježbama koje izvode Sjedinjene Države i Velika Britanija u Arktičkom krugu u vrijeme pojačanih napetosti između Zapada i Rusije zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna na tlu Velike Britanije.

Vojne vježbe pod imenom Exercice 18 (ICEX) predvode Sjedinjene Države, a koordinira ih Arktički podmornički laboratorij američke mornarice. U vježbama sudjeluju britanska nuklearna podmornica HMS Trenchant te dvije američke podmornice, USS Connecticut i USS Hartford.

Britanija je kazala da su vježbe prigoda za njezine podmornice da nauče i razviju vještine rada pod arktičkom ledenom kapom.

Rusija, koja provodi obiman program novog naoružavanja, vojno je vrlo aktivna na Arktiku gdje jača svoju vojnu nazočnost i sposobnosti.

Vjeruje se da Arktik krije velike zalihe fosilnih goriva, veće od zaliha Saudijske Arabije i Rusije.

