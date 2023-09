Upaljen narančasti alarm: Stigla je promjena vremena. Očekuju se pljuskovi, grmljavina i tuča

Prvi dan kalendarske jeseni protiče u primjerenom tonu. Za osam regija je upaljen narančasti meteoalarm koji označava opasno vrijeme zbog jakih kiša i grmljavinskog nevremena te zbog jakih udara vjetra.

Foto: DHMZ

Ovaj vikend će u Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice obilnom i praćenom grmljavinom. Lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s jakim vjetrom, ponegdje i tučom, osobito na Jadranu i uz njega.

Ciklona s frontalnim poremećajem jutros se premješta preko srednje Dalmacije prema jugu, pa je tako u većem dijelu Dalmacije promjenjivo do pretežno oblačno, a na nekim područjima bilo je i jačih pljuskova s grmljavinom te obilnijih oborina. Najviše oborina palo je na širem području Šibenika (Radelj 107 litara), piše Pljusak.com

Vjetar u okretanju s umjerenog južnog i jugozapadnog na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, prolazno sjeverni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu zapuhat će jaka bura. Temperatura zraka u zapadnim krajevima uglavnom između 15 i 20, na istoku i Jadranu između 22 i 27 °C, piše Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U istočnoj Hrvatskoj će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne prolazno jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 °C, a u središnjoj Hrvatskoj, pretežno oblačno s kišom i grmljavinom, te lokalno obilnom oborinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, navečer u jačanju. Temperatura uglavnom između 15 i 20 °C. U Gorskom kotaru i Lici će biti oblačno, uz povremenu kišu i pljuskove, ponegdje izraženije uz lokalno obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Temperatura uglavnom između 15 i 19 °C.

Foto: DHMZ

U Istri će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom te ponegdje obilnim oborinama, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno do pojačano, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar koji će prijepodne slabjeti i zatim okrenuti na istočni vjetar i buru, u noći bura u jačanju na umjerenu do jaku. More će biti umjereno valovito, ponegdje valovito, u drugom dijelu dana će oslabjeti na malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 17 do 21 °C, a najviša dnevna od 20 do 24 °C.

Na sjevernom Jadranu, promjenljivo, povremeno kiša i pljuskovi, a moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar, navečer jaka bura, na udare i olujna. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 °C. U Dalmaciji, također promjenljivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a bit će i jačeg grmljavinskog nevremena, praćeno jakim vjetrom, ponegdje i tučom te lokalno obilnom kišom. Puhat će umjereno do jako jugo, na udare olujno, prolazno i sjeverozapadni te sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 °C.

