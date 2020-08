Prvi A+ energetski stanovi u Hrvatskoj: Grijanje i hlađenje dolaze iz zemlje

U zagrebačkom kvartu Gornje Vrapče upravo se dovršavaju tri unikatne urbane vile. Ne zaključujte prerano, te stambene zgrade nisu jedinstvene dizajnom, rasporedom, razinom opremljenosti ili luksuzom. Riječ je o zgradama energetskog razreda A+, odnosno energetski visokoučinkovitim stanovima. Projektant je i izvođač novih zgrada u Vrapču ING3 Construction koju je lani osnovao Marko Mlinarić, inženjer građevine, u Zagrebu. ING3 je inače švedska kompanija iz Göteborga koja se bavi upravo primjenom novih tehnologija u modernim stanovima, oni su Mlinariću vanjski partneri u projektu.

Visok faktor iskoristivosti

Kako Mlinarić kaže, cilj je domaćem tržištu ponuditi potpuno novi oblik življenja, odnosno stanove energetskog razreda A+ za koje kaže da ih u nas još nema. Svaki ovaj stan u sebi ima ventilokonvektor i toplinsku dizalicu, grijanje i hlađenje dolaze iz zemlje. Svaki stan ima i pripremu za solarne panele. Stolarija je, dakle vrata i prozori, šestkomorna, ulazna su vrata protuprovalna, protupožarna i termoizolacijska. Svaka takva vrata stoje 22.500 kuna, mogu se nabaviti samo od jednog proizvođača. Svaka vila ima četiri stana, svaki stan ima svoj tlocrt, svaki je okrenut prema jugu da bi se dobilo što više sunčeve svjetlosti, a interijer se oblikuje prema želji.

- Sa svakim novim projektom, planiramo uvoditi nove tehnologije koje su inovativne, a to su spomenute fotoćelije, solarni paneli, koje će postati naš standard uz sva navedena rješenja koja dovode do A+ energetskog certifikata zgrade jer je to jedini standard koji želimo izvoditi. Na sljedećem projektu ugrađujemo sustav koji bi u svaki stan mehaničkom ventilacijom dovodio suptilan mirisni zrak koji je antibakterijski, antivirusan i pogodan za alergičare. Nit vodilja nam je novi standard življenja i to želimo doslovno ponuditi na tržištu, kaže Mlinarić. Kaže kako su kupci ovih stanova ljudi koji su ekološki osviješteni i imaju svijest o potrošnji energije, njezinim učincima na prirodu i gledaju dugoročno na dobrobit svoje mikrolokacije.

- Od samog starta gradnje i osnivanja firme, u mislima su mi bili ekološko održivi stanovi koji su okruženi zelenilom. To je za one koji žele imati niske režije i troškove održavanja, kaže projektant modernih vila u Vrapču. Ekološka kuća za one koji u njima u Zagrebu već uživaju podrazumijeva i ekološko življenje. I ovdje je to moguće, ako netko tako želi.

Foto: ING3 Construction

- Na ovoj zgradi, koju sada završavamo, imamo pripremu za fotonaponske ćelije koje su predviđene na krovu za svaki stan. Solarni paneli služe za pripremu potrošne tople vode, a fotonaponske ćelije proizvode električnu energiju za potrošnju, koju svi sustavi u stanu koriste. U garažama postoji priprema za 3,6 kW punjač za električne automobile, a ove tehnologije će biti standard za svaku buduću gradnju, ističe inženjer tvrtke ING3.

- Odabrali smo sustav zrak-voda jer nismo imali dovoljno dobru tehničku mogućnost da bismo išli na sistem voda-voda. Kod sustava zrak-voda postoji vanjska i unutarnja jedinica i u tom slučaju vanjska jedinica uzima okolni zrak koji sadržava dovoljno toplinske energije da dizalica topline ima COP u omjeru prosječno 1 kW naprema 4 kW. To znači da za 1 kW električne energije ona predaje 4 kW toplinske energije bilo za grijanje ili hlađenje objekta. Medij iz kojeg toplinska dizalica crpi energiju je okolni zrak, iz kojeg s pomoću kompresora i izmjenjivača topline predaje toplinsku energiju deioniziranoj vodi sustava, a koja se koristi za grijanje ili hlađenje ili pri potrošnji tople vode. Sve do temperature od -28 stupnjeva, faktor iskoristivosti je veći od 1, što bi značilo da može isporučivati više energije nego što je troši i zato je iznimno učinkovita, objašnjava Mlinarić.



Skupi elementi za ugradnju

Cijenu kod ovakvih zgrada trebalo bi gledati dugoročno, odnosno koliko takva zgrada donosi uštedu u odnosu na konvencionalnu gradnju.

- Za svaki od elemenata gradnje smo uložili maksimalan napor i velik trud prilikom projektiranja i financiranja, a i kod ugradnje takvih elemenata. To su sve novine u stanogradnji kod nas i rijetki su oni koji se razumiju u ugradnju takvih tehnologija. Posebno bih izdvojio rješenja za prekid toplinskih mostova, kao što smo ugradili schoeck elemente. Ta rješenja koštaju puno više od konvencionalne gradnje. Nama toplinska dizalica ne znači ništa ako nismo uložili visoke energetske standarde u svaki mogući element izgradnje, odnosno ugradnje. Elementi koji u sebi imaju visoku energetsku efikasnost još uvijek su jako skupi na tržištu, što samo po sebi poskupljuje gradnju - ističe Marko Mlinarić.