VIDEO Provjerili smo je li pekač kruha zaista investicija koja čuva novac i zdravlje

Sjećate li se prolaska pored kvartovske pekarnice? I bez da ste unaprijed znali gdje je, lako ju je bilo naći po mirisu kojem je bilo teško odoljeti. Miris svježe pečenog kruha mamio je da zgrabimo još toplu štrucu i do kuće već bi je dio nestao... No, odbojan umjetni miris iz jedne pekarnice 'krivac' je za to što sam prije godinu dana posegnula za aparatom za pečenje kruha. Priznajem, u početku sam bila prilično skeptična, čitala sam kako se dugo peče, pa tko će to čekati, pa tko će znati koliko čega treba ubaciti unutra, koliko to struje troši... Ali, u pekarnicama sam sve rjeđe nailazila na zdravu vrstu (nisam baš ranoranilac...), i pala je odluka o kupnji.

Nisam bila voljna puno investirati jer mi je ishod tog eksperimenta s pekačem kruha bio sve samo ne predvidiv. Izbor je stoga pao na trenutačno najpovoljniju opciju, uređaj koji je bio na akciji, mali aparat za pečenje kruha Gorenje BM 910 WII. Platila sam ga 62 eura, a po toj (ili sličnoj) cijeni i kasnije sam ga više puta zapazila. Osim cijenom, mali aparat odgovarao mi je i veličinom - prostora nemam na bacanje, a za tročlanu obitelj koja nije preveliki potrošač kruha sasvim je dovoljan aparat koji može peći kruh od 700 i od 900 grama. Prvo pitanje bilo je - kakvo brašno staviti u aparat za pečenje kruha. Polubijelo. Polubijelo je baza, a ostale vrste - integralno, raženo, kukuruzno - možete dodavati da dobijete različite vrste kruha. Možete kombinirati i različite sjemenke: suncokretove, bučine, chia sjemenke..., ali i zobene pahuljice. Bilo je boljih i lošijih rezultata, ali niti jedan kruh nije mi završio u smeću.

Uz pekač je stigla knjižica s uputstvima i receptima za različite vrste kruha: osnovni, francuski, integralni, brzi, slatki, bezglutenski, specijalni. Pekač možete koristiti i za izradu tijesta za pizzu, za sendviče, za torte, za jogurt, pekmez. Najčešće se držim osnovnog programa za izradu kruha koji traje gotovo tri sata, ali kombiniram različite sastojke. Jako je ukusan kruh pečen na francuskom programu jer se duže diže pa ima hrskaviju koricu i rastresitiju teksturu, ali taj program traje 3 sata i pedeset minuta. Brzi program kruh ispeče za 2 sata i 10 minuta, ali taj kruh ostane niži. No, po svakom od programa ukusan je i drugi dan, a jače se mrvi jedino kruh s kukuruznim brašnom. Birati možete manju ili veću štrucu, kao i intenzitet pečenja, odnosno želite li da kora kruha bude svjetlije, srednje ili tamnije pečena.

Što se tiče potrošnje struje - u ovih godinu dana tijekom kojih kruh pečem tri puta tjedno potrošnja struje nije se bitno promijenila. Računi su mi na mjesečnoj razini porasli za samo jedan euro. Pekač je ulazne snage 550 W, ali ne vuče struju kroz čitav ciklus izrade kruha. Zagrije posudu pa miruje dok se tijesto diže. Opet se aktivira tek kod pečenja. Kad sam u računicu uvrstila cijenu pekača, brašna, kvasca i sjemenki te utrošenu struju, pekač se isplatio već nakon četiri mjeseca korištenja, a uz to konzumiramo bitno zdraviji kruh. Dokazao je to i krvni nalaz, odnosno smanjena razina kolesterola u krvi. S obzirom da je to bila jedina promjena uvedena u prehranu i način života općenito, nema razloga da ne vjerujem da mi je domaći kruh utjecao na zdravlje.

Jedina konkretna zamjerka koju imam nakon godinu dana korištenja pekača Gorenje BM 910 WII je da gornja strana kruha uvijek ostane svjetlija, ona nikad nije hrskava jer se ne dodiruje posude za pečenje, a grijači su oko same posude, ne i iznad nje. Sve ostalo svodi se na detalje koje valja svladati i ne bi trebalo biti problema. Konkretno, nakon pečenja kruh ne smijete ostaviti u pekaču. Treba ga odmah izvaditi van da se hladi jer će u suprotnome postati vlažan. Kad uz polubijelo brašno dodajete još neki drugi tip brašna, nemojte pretjerati s njim jer će kruh biti pregust i tvrd. Pekač ima timer pa ga, teoretski, možete namjestiti da se rano ujutro upali i da vas nakon buđenja dočeka topli kruh.

VIDEO Kako koristiti pekač kruha?