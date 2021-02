Pronađeno pismo djevojčice staro 50 godina: Pogodila je što će postojati u budućnosti

U staroj sofi pronađeno je pismo iz 1969. godine u kojem je djevojčica opisala kako vidi život u budućnosti, a njezina su "predviđanja" su se većinom i ostvarila.

Pismo su pronašli supružnici Rosa i Peter Beckerton prilikom restauracije starom komada namještaja, a autorica, tada školarka, nije poznata. Datum na sastavku je 23. veljače 1969. godine, a kako piše The Sun, napisala ga je 11-godišnjakinja koja je imala zadatak napisati kakav će biti život 1980. godine.

Djevojčica je pogodila postojanje video poziva, no neke stavke ipak još nisu ostvarene, primjerice dobivanje svih obroka iz žvakaćih guma.

"Telefon je bio četvrtasta kutija sa slušalicom na vrhu. Ali sada možete vidjeti ljude s kojima razgovarate. Postoji ekran na kojem ih vidite, nešto kao televizija", napisala je u pismu koje je netko od njezinih učitelja pregledao i označio korekcije crvenom bojom.

"Svašta se promijenilo od vremena kad sam imala 11 i išla u školu. Televizija je danas veliki ekran kojim upravljamo tako da sjedimo i pritišćemo dugmad na naslonu stolice. Udana sam i radim u banci, bavim se novcem. Oduvijek sam to željela. Moj suprug uskoro dolazi kući. No, ne moram mu kuhati kao što smo to činili 1969. Sve što imamo za jesti je žvakaća guma. Možda mislite da nemamo dovoljno, ali varate se jer je komad žvakaće gume hrana. Žvačete ju i osjećate hranu, a poslije nema spremanja.. Evo mog supruga. Pritisni tipku, dragi. Naša vrata su električna i tako se otvaraju", napisala je autorica koja bi sada trebala imati oko 62 godine.

VIDEO Najava izložbe 'Hrvatska svijetu'