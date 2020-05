Pronađen brod u kojem su pokopani vikinški kralj i kraljica

Ako ste ikada gledali bilo kakav film ili seriju o drevnim nordijskim ratnicima koje karakterizira kaciga najčešće s rogovima, duge brade i brkovi, velike sjekire i mačevi, onda ste sigurno zapamtili jedan spektakularan prizor. A to je vikinški pokop.

Na prijelazu iz 8. u 9. stoljeće

U seriji “Vikinzi” koju gledamo već nekoliko godina takvih je prizora puno jer je taj ratnički narod – u jednom trenutku povijesti gotovo zaboravljen – živio ruku pod ruku s opasnošću i smrću. Podjednako i muškarci i žene. U Norveškoj je prije nekoliko godina pronađen brod koji je poslužio upravo za pokop.

Radi se o velikom plovilu načinjenom uglavnom od hrastovine koji je, misle stručnjaci, poslužio za pokop moćnog kralja i njegove kraljice, odnosno i napravljen je samo za tu svrhu. Nalazi se u plitkom humku pa ne bi trebalo biti teško otkopati ga, ali bi to trebalo napraviti što prije jer brodu prijeti ubrzano propadanje. U zemlji pokraj mjesta Gjellestada nedaleko od Sarpsborga, grada na jugu Norveške, brod je prepoznat pomoću radara za snimanje tla. Vlada te zemlje poslušala je arheologe i dodijelila milijun i pol dolara iz svojeg proračuna da se brod sačuva.

Analize su pokazale da je brod u more položen na prijelazu iz 8. u 9. stoljeće. Norvežani, koji i sami stalno otkrivaju svoju povijest koja je dugo bila zapostavljana, organizirali su cijelu internetsku stranicu vezanu za taj atraktivan nalaz. Pa se, tako, ondje mogu vidjeti simulacije kraja i naselja gdje je brod pronađen te druge informacije o tom vremenu i Normanima ili Vikinzima. Virtualno je oživljen cijeli pronađeni brod zajedno s pogrebnim humkom u kojem i danas leži. Iako je očit problem vizualiziranja nečega što je još pod zemljom, radi se o pomno promišljenoj i točnoj virtualnoj rekonstrukciji. No, napredovanjem iskapanja vizualizacija će se dopunjavati, a svakako je to vrlo zoran prikaz mogućnosti koje nudi tehnologija 3D vizualizacije, ali i digitalne arheologije.

Dosad su izvađena samo tri vikinška broda, a ovaj, dugačak 20 metara, bit će četvrti. A i taj posljednji iskopan je prije više od stoljeća, 1904. godine, a dva prije toga 1868. i 1880. godine. U sva se tri slučaja također radilo o brodovima koji su služili u svrhe pokopa. No, ovaj brod bit će prvi na kojem će iskapanje obaviti i nadzirati kvalificirano i opremljeno osoblje, arheolozi i povjesničari.

Možda ima još brodova

Jasno je da će taj nedavno otkriveni brod ponuditi nova saznanja o Vikinzima, o kojima i dalje ne znamo baš puno. Preliminarni izvidi pokazuju da je i taj brod imao jarbole i vesla, ali i da je vrlo vjerojatno s njim na dno otišla i poprilična količina robe, moguće i blaga, kao dio tadašnje pogrebne ceremonije. Nije nemoguće da na spomenutom području ima i više takvih arheoloških nalaza jer se ondje nalazi još sličnih pa i puno većih humaka koji dosad nisu istraživani. Na isti način na koji je pronađen ovaj brod, nedaleko od njega utvrđeni su i ostaci brvnara koje su mogle biti dugačke i 45 metara. No, nije sasvim sigurno da te brvnare potječu iz istoga doba kao i brod.

Arheolozi koji istražuju to područje smatraju kako je moguće da se radi o svojevrsnom groblju koje je bilo uređeno tako da projicira utjecaj i moć onih koji su na njemu pokopani. Prilično je sigurno da je kobilica broda dobro očuvana, ali strahuje se da je ostali dio broda mogao već dosta propasti. Što bi se, ako je to točno, moglo dogoditi s cijelim brodom ako ga se ubrzo ne konzervira. Posljedica je to prije svega blizine odvodnog kanala koji vlaži zemlju oko mjesta ukopa što je i jedan od glavnih razloga propadanja broda.