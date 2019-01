Promjene u zdravstvu: Sestre će reanimirati, participacija do 4000 kn

Godine 2019. na snagu je stupio izmijenjeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim je u primarnu zdravstvenu zaštitu uveden institut ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te prestaju vrijediti dosadašnje koncesije. Prvotni plan da svi liječnici primarne (obiteljski, ginekolozi, pedijatri, itd.) dobiju mogućnost otići “u privatnike” zakon je, podsjetimo, preinačio te ih i dalje 25 posto mora ostati pod kapom Domova zdravlja.

No, ipak još pet posto koji su sada zaposlenici domova zdravlja može otvoriti svoju ordinaciju. Jedna je to od izmjena u zdravstvenom sustavu za koji je za ovu godinu najavljena realizacija niza planova i projekata. Onaj kapitalni, gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu započinje u ovoj godini, potvrdio je ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić. Donijet će se i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Treba donijeti i prvi hrvatski takozvani zakon o pobačaju, no to evidentno neće biti u ustavnom roku do 21. veljače.

Gradnja Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu ključni je projekt za koji se, prema riječima ministra zdravstva, neće čekati novac iz fondova EU, za čiju je aplikaciju izrađena dokumentacija.

