Profesorica Ustavnog prava: Odluka nije iznenađujuća, ali iznenađujući je tajming te odluke

Dvoje profesora ustavnog prava komentirali su za Večernji list odluku Ustavnog suda da se predsjednik RH Zoran Milanović svojim izjavama i ponašanjem, odnosno sudjelovanjem u kampanji bez podnošenja ostavke na predsjedničku dužnost doveo u poziciju da ne može biti mandatar za sastav buduće vlade kao ni premijer.

- Meni je osnovni problem što je Ustavni sud bio štur u obrazloženju. Ja mogu nagađati što piše. I naravno da onaj tko vrši funkcije u državi mora poštovati Ustav. No, treba bolje postaviti okvire čitave stvari i bolje argumentirati. Sve ono što je Ustavni sud trebao napraviti, trebao je napraviti ne danas, nego u u prvom upozorenju. Ne mislim da je bez osnove to što je napisao, ali to se ne može argumentirati tako kako je Ustavni sud to napravio. No, ja neću obavljati posao Ustavnog suda - kaže nam profesor ustavnog prava Matija Miloš.

- Za mene nije iznenađujuća današnja odluka Ustavnog suda svojim sadržajem, ali mi je iznenađujući tajming te odluke. U odluci piše sve ono što se dalo iščitati iz prvog upozorenja, a u skladu je s očitovanjima ustavnih stručnjaka o nespojivosti uloge predsjednika i uloge budućeg mandatara. Samo, ponavljan, zanimljiv mi je tajming, puno bolje bi bilo da se oglasio prije samih izbora, kao što su neke stranke i apelirale, kako bi svi sudionici znali što mogu očekivati, uključujući naravno i narod - komentira prof. dr. sc. Anita Blagojević.

Profesorica ustavnog prava prof.dr.sc. Anita Blagojević ističe kako je važno da sve institucije, od predsjednika RH pa nadalje, preuzmu svoj dio odgovornosti za ono što su radili. Na upit može li Ustavni sud kazniti pojedinca, odgovara kako "još uvijek govorimo o Zoranu Milanoviću kao predsjedniku RH, a ne kao pojedincu, što je velika razlika".

- U našem sustavu ustrojstva vlasti, predsjednik ima bitnu ulogu u izbornom postupku, i zato se se razlikuje od bilo kojeg drugog pojedinca - zaključuje naša sugovornica.

