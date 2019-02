Prof. Patrlj: U Dubravi su me šikanirali; u 60. sam morao potražiti posao

– Nisam ničija marioneta i držim do svog stava. I od drugih očekujem da imaju stav i drže do njega, cijenim to i kad se s njima ne slažem. Već prvi dan na novom poslu osjećam dobru atmosferu, dok se na starom stalno osjećala neka negativa – kazao nam je jučer prof. Leonardo Patrlj, jedan od najcjenjenijih hrvatskih kirurga, od jučer pročelnik Zavoda za polikliničku djelatnost u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice.

Dan ranije dramatičnim se govorom oprostio od kolega u KB Dubrava, odakle je odlučio otići nakon 23 godine jer se osjetio šikaniran od bolničke uprave.

Hajka nakon smjene

– U posljednjih nekoliko godina, otkako je došao na vlast najnesposobniji ministar zajedno s najnesposobnijom upravom bolnice koju sam ikad u životu vidio, dogodilo mi se takvo stravično šikaniranje, potpomognuto najvećim dodvoricama na našoj kirurgiji, da sam u 60. godini prisiljen pronaći drugo zaposlenje – izgovorio je prof. Patrlj na bolničkom kolegiju, snimka kojeg je objavljena.

Njegovi su problemi počeli, kaže, nakon što je podržao bivšeg ravnatelja KB-a Dubrava Tonija Kolaka, koji se žestoko sukobio s ministrom Milanom Kujundžićem i završili su na sudu. – Kolaka sam podržao jer nije bio ništa kriv – napominje Patrlj.

U studenom je ispričao kako je nakon Kolakove smjene uslijedila hajka na “Kolakove ljude”. Nakon odlaska u mirovinu pročelnika Zavoda za abdominalnu kirurgiju, Patrlj je predložio sebe za v. d. no izabran je drugi kandidat, koji je uvjete za to stekao jer je Upravno vijeće prethodno snizilo kriterije za tu funkciju.

“On na natječaju pobjeđuje mene kao šefa kirurgije i jedinog profesora Medicinskog fakulteta i postaje pročelnikom Zavoda za abdominalnu kirurgiju, a to mjesto po svemu pripada šefu kirurgije ako je te specijalnosti ili pak onome koga on izabere. No dogodilo se upravo suprotno.

Šef kirurgije ne odlučuje više ni o jednom voditelju odjela ni pročelniku, već mu ga bira povjerenstvo u kojem on i nije član. Slično se događa i s izborom specijalizanata na kojima aktualni šef kirurgije ponekad nije ni član povjerenstva za izbor. Situacija nezamisliva u uljuđenom svijetu gdje upravo šef kirurgije, uz placet ravnatelja, bira sve svoje suradnike.

Nakon isteka mog mandata kao šefa kirurgije nisu raspisali natječaj, na što su obvezni, nego su me stavili u status v. d. godinu dana jer osim mene, koji jedini zadovoljavam uvjete, ne mogu naći nigdje u Hrvatskoj kandidata koji bi mi konkurirao – kazao je tada prof. Patrlj. Izbor drugog kandidata bila je kap koja je prelila čašu.

Izabrali drugog kandidata

– Kakva se poruka šalje jedinom redovitom profesoru Medicinskog fakulteta i glavnom mentoru za specijalizante kad ni na jednom natječaju, unatoč najboljim referencijama, ne samo ovdje nego i šire u Hrvatskoj, ne može dobiti ni jednu poziciju osim one odjelnog liječnika?! Kao da sam sad završio specijalizaciju – iznio je u svom obraćanju bolničkom kolegiju.

Pitali smo ga smatra li ministra Kujundžića odgovornim što u Dubravi, gdje su bili kolege, nije napredovao. Uprava bolnice donosi odluke, uzvratio je, ali iznad nje je ministar.

– Davali su mi do znanja da me ne trebaju. S upravom sam komunicirao jedino mailom. Nikad mi nisu rekli ni hvala, ni doviđenja, ni odi k vragu. To govori o kulturi ljudi koji upravljaju sustavom. Ali nije takva situacija samo u KB-u Dubrava.

To je, na žalost, paradigma hrvatskog društva – zaključuje prof. Patrlj, koji je dobitnik nagrada Liječničkog zbora i Liječničke komore za transplantaciju jetre i gušterače, najbolji profesor medicine po izboru studenata te član glavnog boarda europskih i svjetskih hepatobilijarnih asocijacija i ispitivač na europskim ispitima.

Ministar Kujundžić kratko je rekao: – Neću komentirati ispade pojedinaca – a ravnatelj KB-a Dubrava dr. Srećko Marušić nije nam odgovorio.

