Prodaju božićne kuglice i anđele da pomognu bolesnoj djeci

Prekrasne, rukom oslikane kuglice, pleteni anđeli, vezene jastučnice, majice s božićnim željama, svijećnjaci, čestitke, sve to može biti idealan blagdanski poklon čijom ćete kupnjom pomoći karlovačkoj udruzi Jak kao Jakov. Udruga je osnovana u veljači 2011., samo četiri mjeseca nakon što je Jakov Rubido, tada 13-godišnji dječak, izgubio bitku s teškim oblikom leukemije i epilepsije od kojih je bolovao. Tijekom liječenja nije gubio nadu, protiv bolesti se borio pjesmom, smijehom i velikom snagom duha i vjere. Upravo ta snaga inspirirala je njegovu obitelj da osnuje udrugu koja će pomagati djeci oboljeloj od malignih bolesti.

– U gotovo osam godina postojanja udruge prikupili smo i uplatili više od 2,2 milijuna kuna. To su sredstva prikupljena našim radom cijele godine, prodajom onoga što napravimo; majica, torbi, ukrasa, kuglica, stolnjaka i anđela te organizacijom koncerata. No tu su i brojne uplate tvrtki i pojedinaca. Sada, u božićno vrijeme imamo i štand na karlovačkom Adventu, a u Zagrebu trenutačno u trima gradskim knjižnicama; Medveščak, Marin Držić i Kajfešov brijeg. U ovo se vrijeme doista još i više osjeti ta želja za pomaganjem djeci. Primjerice, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović lani je kupila 400 kuglica i 100 anđela za bor u svom uredu, a pozvala je nas i naše štićenike i volontere da okitimo bor na Pantovčaku svojim ukrasima. Zagrebačka banka ove je godine kupila 1200 kuglica, ali i karlovačke tvrtke, te brojni donatori i građani pomažu kupnjom naših kuglica ili anđela ili uplatama. Primjerice, naši kalendari s crtežima djece donacija su tvrtke Lana - Karlovačka tiskara, tako da sav novac ide djeci – priča nam Ivančica Rubido, majka pokojnog Jakova i predsjednica udruge Jak kao Jakov.

Kroz udrugu je do sada prošlo 200-injak volontera. Osim baze od desetak volontera koji ‘proizvode’ u radionici, među kojima je i Mira Vidović koja radi samo anđele, udruzi pomažu građani raznih struka, među njima i učenici karlovačkih srednjih škola, posebno Medicinske škole.

Godišnje udruga skupi između 300 do 400 tisuća kuna koje upućuju štićenicima. Trenutačno se brinu o 300-tinjak obitelji oboljele djece od juga Dalmacije, Metkovića, Dubrovnika, sve do Slavonije, čak izuzetno puno djece iz Slavonije, priča Ivančica Rubido. Pomoć upućujemo djeci, odnosno roditeljima kada dobijemo zamolbu s odjela Dječje hematologije i onkologije KBC-a Rebro gdje se liječio naš Jakov, ali pomažemo i djeci iz Klaićeve bolnice koja se liječe na Institutu za tumore. Kad imamo novca, šaljemo ga i djeci u Rijeci. Naime, kada se dijete razboli, to je veliki stres za obitelj. Pomažemo obiteljima platiti troškove smještaja, tu su i troškovi za kupnju lijekova za jačanje imunosnog sustava, imali smo slučajeva da su djeca na odjel dolazila bez pidžamica, šlapica. Pomažemo kada stignu na odjel, ‘gasimo’ vatru dok djeca ne dobiju osobnu invalidninu. Šaljemo im u prosjeku između tri i pet tisuća kuna. Pomažemo i kada su djeca na odlasku, da ih uopće mogu ispratiti. Imali smo, primjerice obitelj kojoj smo pomagali, a čiji je dječak umro nakon 12 godina liječenja od leukemije – priča nam Ivančica Rubido samo neke sudbine obitelji kojima pomažu.