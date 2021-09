Probno lansiranje pošlo po zlu: Raketa Alpha Firefly Aerospace eksplodirala na nebu iznad Tihog oceana

Svemirska tvrtka Firefly lansirala je svoju raketu Alpha prvi put u četvrtak navečer, ali nekoliko minuta nakon uspona došlo je do problema sa svemirskim vozilom, a onda i do eksplozije na nebu iznad Tihog oceana kod obale Kalifornije. Firefly je pokušavao dosegnuti orbitu, a njegova raketa Alpha kretala se supersonično netom prije kvara, javlja CNBC pozivajući se na snimku kontrole misije.

“Alfa je doživjela anomaliju tijekom prve faze uspona koja je rezultirala gubitkom vozila. Nakon što prikupimo više informacija, bit će dostavljeni detalji”, objavila je tvrtka u tweetu.

Raketa Firefly’s Alpha visine je 95 stopa, a dizajnirana je za lansiranje 1000 kilograma korisnog tereta u nisku Zemljinu orbitu – po cijeni od 15 milijuna dolara po lansiranju. Tijekom probnog leta raketa je nosila tehnički teret.

