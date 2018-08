Prnjata na sud doveli specijalci, presuda će mu biti idući tjedan

Pod jakim mjerama osiguranja, u koje je bio uključen i policijski helikopter, Stjepan Prnjat iz riječkog je pritvora doveden na zagrebački Županijski sud.

S obzirom na to da ga je iz Rijeke u Zagreb dopratila specijalna policija, a ne pravosudna kako je to uobičajeno, očito je da se Prnjata smatra opasnim pritvorenikom. To vjerojatno više ima veze s djelom za koje ga se sumnjiči nego s njegovim ponašanjem. Jer on je trenutačno pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u krijumčarenju 100 kilograma kokaina iz Južne Amerike. I dok za to djelo još nije ni optužen, u Zagrebu mu se na ponovljenom suđenju sudi zbog pranja novca.

USKOK ga tereti da je od 2005. do 2007. novac zarađen na trgovini drogom, konkretnije kokainom, prao tako što ga je ulagao u nekretnine. Prema optužnici, riječ je o 3,6 milijuna kuna i 1,9 milijuna eura. Osim njega još su optužene njegova majka, supruga i sestre. Na prvom suđenju u Rijeci svi su bili oslobođeni optužbi, no presudu je ukinuo Vrhovni sud, a suđenje je premješteno u Zagreb. Prnjat i njegova obitelj niječu krivnju, a jučer su optužba i obrana iznijele završne riječi. Sajonara Čulina, zamjenica ravnateljice USKOK-a, smatra da je tijekom postupka dokazano to za što se Prnjata i ostale tereti. Kazala je da je Prnjat zbog droge osuđen u Italiji te je dodala da su i te presude dio dokaznog postupka.

– Na dan uhićenja on i njegova obitelj raspolagali su s oko 10 milijuna kuna, s time da su članovi obitelji tada bili nezaposleni i bez prihoda. Smatramo da je utvrđeno da su taj novac te veći dio svoje imovine zaradili preprodajom droge – kazala je tužiteljica.

Za razliku od nje, Prnjatov branitelj Ljubo Pavasović Visković smatra da pranje novca nije dokazano, pa je zatražio oslobađajuću presudu. I on se pozvao na talijanske presude, no istaknuo je da je talijanski sud kazao da se nije radilo o većim količinama droge.

– Istina je da je talijanski sud oduzeo neku imovinu mojem klijentu, no isto je tako istina da mu je dio te imovine vraćen. Vraćen mu je stan u Njemačkoj, nešto satova... Stoga je nekorektno tvrditi i iščitavati nešto što u talijanskoj presudi ne stoji – kazao je Pavasović Visković.

Objava nepravomoćne presude bit će 5. rujna.