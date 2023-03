Prisluškuju li nam mobitele? Stručnjak kaže da postoje ključne riječi koje bilježe

- Prisluškuju nas u nekoj mjeri, ali to ne znači da se svi razgovori ili ono što govorimo snima i negdje šalje. Razne aplikacije, uglavnom iz marketinških razloga traže i pristup mikrofonu, pa tako mogu osluškivati što se događa - kazao je Rakar, IT stručnjak, pa plastično objasnio: - Imate aplikaciju Shazam koja prepoznaje na mobitelu pjesme, pa tako telefon može prepoznati i kad vi govorite riječi poput H&M, Zara, BMW, Volvo ili slično. Ako izgovorimo te ključne riječi koje su na praćenju, može ih se prepoznati - kaže.



Napominje kako je u našoj zemlji bio korišten invazivni softver Pegasus, koji se može instalirati na telefon bez da vlasnik mobitela to zna, pa nadalje isti softver može raditi kopije svega što je na mobitelu i slati ih dalje.

- Nije svejedno jeste li premijer, ministar, ili ste intertestna meta, zbog obavještajnih, poslovnih i drugih razloga - dodaje Rakar za N1.

