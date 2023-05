Pripadnici generacija Z najviše koriste ChatGPT, dok ga se milenijalci najviše boje

ChatGPT brzo se pretvorio u globalni fenomen, a ljudi ga koriste za pronalaženje informacija i ideja, postavljanje pitanja i generiranje različitih vrsta sadržaja. Ušao je u mainstream, a prema prognozama stručnjaka, to je tek početak. Svakodnevno niče niz alata koji sadrže GPT tehnologiju i pomažu riješiti razne poslove. ChatGPT zasad egzistira i mnogi ga koriste, bilo da su ga tek isprobali ili čak koristili u svom poslu kao pomoć pri rješavanju vlastitih zadataka. Zasad nitko nije proveo dublja istraživanja o tome, no WordFinder YourDictionary učinio je to za područje Sjedinjenih Država.

Ovo je istraživanje zanimljivo s obzirom na to da se trendovi koji počnu u SAD-u uglavnom preliju na područje Europe. WordFinder pokušao je ustanoviti koliko je ChatGPT postao popularan i zbog čega se koristi. Anketa je provedena u ožujku 2023. na 1024 Amerikanca i 103 stručnjaka za umjetnu inteligenciju. U anketi je sudjelovalo 57 posto muškaraca, 39 posto žena i 4 posto nebinarnih ili onih koji se nisu izjasnili o rodu. Nadalje, sedam posto bili su baby boomeri, 22 posto bili su generacija X, 62 posto bili su milenijalci, a 9 posto bili su generacija Z. Ispitani stručnjaci imali su od šest mjeseci do više od pet godina iskustva u radu s umjetnom inteligencijom.Na pitanje koliko često koriste ChatGPT, 46 posto ih je reklo da su ga koristili samo jednom ili dvaput. Od ostalih, 10 posto koristi ga nekoliko puta mjesečno, 20 posto jednom tjedno, 19 posto nekoliko puta tjedno, a pet posto svaki dan. Više od polovine ispitanika u svakoj dobnoj skupini redovito koristi ChatGPT (barem nekoliko puta mjesečno), a baby boomeri 54 posto, generacija X 51 posto, milenijalci 55 posto i generacija Z 61 posto.Tko koristi ChatGPT?Prema industrijama, oni u području tehnologije najveći su korisnici ChatGPT-a, sa 62 posto onih koji ga redovito koriste. Oko 59 posto je zdravstvenih radnika i 56 posto zaposlenika u marketingu. Manje česti korisnici su zaposleni u građevinarstvu – 51 posto, oni u poslovnim uslugama – 50 posto te oni u obrazovanju – 50 posto. Na pitanje koliko vremena utroše na "razgovor" s ChatGPT-om u prosječnoj sesiji, oko četiri posto izjavilo je da potroši manje od minute, 29 posto od jedne do pet minuta, 38 posto od šest do deset minuta, 19 posto od 11 do 30 minuta, osam posto od 31 do 60 minuta, a dva posto ispitanika više od sat vremena.Ispitanici koriste ChatGPT za posao, školu i zabavu. Na pitanje za što su ga točno koristili, odgovorili su: među zaposlenima 41 posto izjavilo ih je da koristi AI kao mjesto za generiranje ideja, 20 posto za stvaranje sadržaja, 14 posto za odgovaranje na e-poštu, 11 posto za generiranje računalnog koda, 10 posto za pisanje životopisa i popratna pisma, a devet posto koristi ga za izradu prezentacija.Iako je glavni strah kada se radi o umjetnoj inteligenciji bojazan od gubitka posla zbog automatizacije, zasad anketa nije pokazala da je strah posebno raširen. U prosjeku je samo šest posto radnika bilo zabrinuto da će izgubiti posao zbog ovog alata umjetne inteligencije, tu je samo sedam posto milenijalaca, šest posto pripadnika generacije Z, pet posto generacije X, a baby boomeri se uopće ne boje da će izgubiti radno mjesto.Međutim, mnogi zaposlenici koji koriste ChatGPT na poslu to rade bez znanja svojih poslodavaca. Od jedne od četiri osobe koje su koristile uslugu za posao, 29 posto je priznalo da su to učinili iza leđa svog poslodavca. I upadaju li u nevolje ako se sazna? Među onima koji su uhvaćeni kako se šuljaju na nekim ChatGPT sesijama u uredu, 68 posto je reklo da se ništa nije dogodilo, a 18% upitano je kako to koristiti. Samo četiri posto dobilo je ukor, a dva posto otkaz.Tko koristi ChatGPT za posao?U školi i nastavnici i učenici koriste ChatGPT iz različitih razloga. Upitani kako koriste umjetnu inteligenciju u obrazovne svrhe, 33 posto ih je navelo za istraživanja, 18 posto ih koristi za objašnjavanje teških pojmova, 15 posto za učenje novih vještina, 11 posto za pisanje radova, šest posto za sažetke knjiga, pet posto za dobivanje odgovora za domaće zadaće, a 3 posto za učenje za ispite.Naravno, ljudi također koriste ChatGPT za zabavu. I ovdje se chatbot pokazao popularnim u raznim zadacima, uključujući upute za kreativno pisanje, pronalaženje recepata, prevođenje jezika, pisanje poezije ili tekstova pjesama, stvaranje personaliziranih planova obroka, pronalaženje uputa za rukotvorine, planiranje itinerera putovanja, generiranje personaliziranih planova vježbanja, pronalaženje videa i pronalaženje savjeta za šminkanje.Zatim su 103 stručnjaka za umjetnu inteligenciju zamoljena da predvide hoće li i kako misle da će ChatGPT i umjetna inteligencija igrati veću ulogu u našim životima. Gledajući načine na koje će promijeniti naš rad, 73 posto stručnjaka je reklo da će povećati učinkovitost, 68 posto izjavilo je da će automatizirati zadatke, 63 posto glasalo je za analizu podataka, 62 posto reklo je da će poboljšati točnost, a 57 posto smatra da će pisati naše e-poruke.Očekuje se da će ChatGPT promijeniti i način na koji komuniciramo, pri čemu stručnjaci promatraju prednosti kao što su poboljšanje točnosti prijevoda jezika, učinkovitija komunikacija, razvoj prirodnijeg dijaloga, omogućavanje boljeg razumijevanja osjećaja u tekstu i smanjenje potrebe licem u lice. Konačno, kako bi se ChatGPT mogao razvijati u sljedećih pet godina? Među anketiranim stručnjacima 87 posto ih je reklo da će postati precizniji i učinkovitiji, 74 posto da će se koristiti u više industrija, 72 posto vjeruje da će postati pristupačniji, 65 posto reklo je da će moći generirati tekst na više jezika, a 65 posto smatra da će razumjeti složenije zadatke.