Lažnim vijestima odvraćaju goste od dolaska na Jadran

Idila je kratko trajala. Hrvatska je u njemačkim medijima od statusa miljenice, rijetko sigurne zemlje u kojoj se s koronom nose zadivljujuće dobro i gdje se može na odmor bez straha, završila kao još jedna nesigurno odredište na kojem virus vreba. I to, mogli su zaključiti gledatelji nedavnog priloga njemačkog RTL-a, ponajprije u noćnim klubovima na Zrću, ali i na medulinskim plažama.

Utjecajna televizija javila je Nijemcima o tisućama ljudi u klubovima na Zrću, nizovima mladih koji čekaju da uđu, stotinama partijanera što se guraju na uskim plesnim podijima. Ukratko, skandal u doba korone, velik propust domaćina. Sve je potkrijepljeno snimkama lude noćne zabave, kakvu smo na Zrću gledali proteklih godina. Zrće, međutim, dijeli sudbinu svih u koronom teško pogođenom turizmu.

200 ljudi na 3000 kvadrata

– Nema gužvi. Mi na 3000 četvornih metara smijemo imati do 900 posjetitelja, a u najposjećenijim danima nismo ih nijednom imali više od dvjestotinjak. I to razasute od vip zone, lounge zone, after beach prostora, glavnog dijela do gornje razine kluba. Puno drugačije ne može biti ni u drugim klubovima. RTL-ovi snimatelji prošli su vikend najavili da će doći snimati u naš klub, ali nisu, javili su da se neplanirano dan prije vraćaju u Njemačku – kaže Josipa Žižić za klub Noa, čiji su ambijent neki prepoznali u RTL-ovu prilogu.

– Online postoji mnogo materijala, fotografija i videozapisa od prošlih sezona i moguće je da je plasirano nešto od toga. A može se, naravno, i manipulirati snimkama i prikazati gužvi i s pedeset ljudi. A da gužvi u stvarnosti nema, potvrđuje i Ante Dabo, gradonačelnik Novalje, čiji je Stožer civilne zaštite još u lipnju zabranio festivale na Zrću.

– Ovo kao da je plaćeni oglas nekoga kome smeta što Hrvatska ima nešto turista. Zrće je prazno, ne radi polovica klubova, ali i to se nadzire i nema partijanja. RTLov prilog nam je napravio antireklamu, a ni približno ne prikazuje pravo stanje. U Novalji je 13.000 gostiju, a mladih nema ni pet posto. Mi smo nakon izbijanja krize odaslali poruku da je party turizam prerizičan i da želimo goste uz koje možemo kontrolirati situaciju. I kontroliramo je, u Novalji nemamo ni jednog zaraženog koronavirusom, a u Pagu troje zaposlenih iz jedne pekarnice – kaže Dabo.

Predstavnici Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj već su kontaktirali njemački RTL na kojem se i oglašavaju, da pokušaju smanjiti štetu, što je stalna praksa, ističe direktor HTZ-a Kristjan Staničić. Inače, posljednjih je tjedana, kažu u HTZ-u, bilo više kritički intoniranih, pa i netočnih objava o Hrvatskoj i koroni. Predstavnici HTZ-a obično uspiju dobiti medijskog prostora da se prenese prava slika iz Hrvatske, pa vjeruju da će tako biti sada i s RTL-om.

Naša je zemlja njemačkim medijima manje simpatična otkako raste broj Nijemaca na odmoru u Hrvatskoj. Od početka srpnja ih je gotovo 350.000 i tek 16 posto manje nego u prva tri srpanjska tjedna 2019. Trenutačno ih je, pak, kod nas 161.000 i samo tridesetak tisuća manje nego lani. Naši najbrojniji gosti ujedno su od svih drugih nacija bliži lanjskim brojkama. Malo tko vjeruje da se tretman Hrvatske u njemačkim medijima slučajno pogoršava. Neki u našem turizmu skloni su vjerovati kako su njemački mediji dobili mig da ne propagiraju putovanja u inozemstvo. Možda čak i da malo potamne sjaj nedaleke, popularne i automobilom lako dostupne Hrvatske.

Rade za svoj turizam

– Nisam pobornik zavjera, ali sve zemlje, pa i Njemačka, nastoje što više svojih građana zadržati na odmoru u svojoj zemlji. A svaki negativni prilog u medijima drugi dan se izravno odrazi na buking. O svim mediteranskim zemljama je bilo negativnih priloga. Nedavno je na tapeti njemačkih medija, recimo, bila Mallorca, također zbog partijanja. Iako, s tim imaju problema i u vlastitoj zemlji. Jedini je izuzetak Austrija – kaže Selimir Ognjenović, vlasnik njemačkog turoperatora specijaliziranog za Hrvatsku, koji vjeruje da je RTL-ov prilog hrvatskom turizmu odnio možda i više od 10.000 gostiju.

– Došao je uoči velikog polaska Nijemaca iz dviju južnih pokrajina na godišnji odmor 24. srpnja i sigurno je pokolebao dio neodlučnih i onih koji su računali na last minute buking – kaže Ognjenović.

Da se Njemačka tuče s Mediteranom za njemačke turiste, potvrđuju i brojne kampanje u njemačkim medijima upravo njemačkih destinacija, kakve su prošlih godina bile rezervirane samo za inozemna tržišta. Također, u Njemačkoj je do kraja godine snižen PDV na smještaj dva posto, što je pojeftinilo dio turističkih usluga kako bi se odmor u vlastitoj zemlji Nijemcima učinio što privlačnijim.