Približili se slonovima u nacionalnom parku, 'smrzli' se zbog njihove reakcije

Turiste koji su posjetili Nacionalni park Bandipur u Indiji iznenadila je reakcija nekoliko slonova kada su ugledali vozilo safarija.

Naime, slonovima se približio autobus pun turista, no njima se to baš i nije svidjelo. Došli su do puta na kojem se zaustavio autobus i počeli su hodati prema njemu pa je vozač odmah krenuo voziti unatrag.

[video: 27082 / ]

Turisti su snimali slonove iako nisu znali da bi njihova reakcija mogla biti puno opasnija. Srećom po njih, slonovi su ih tako tjerali unatrag jedno vrijeme, no onda su se zaustavili i opet krenuli svojim putem.

– Nije baš pametna ideja prijeći put na kojem slonovi stoje. Bolje je stati i pustiti ih da odu gdje su krenuli. Bijes divljih slonova mogao nas je iznenaditi – rekao je vozač autobusa.

Srećom, autobus nije oštećen, a nitko od turista nije ozlijeđen.

Biste li se vi usudili prići divljim životinjama tako blizu?