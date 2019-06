Prevarila trojicu muškaraca koji su joj posudili novac, iznajmili Jaguar, popravili Opel...

Trojica muškaraca prijavila su policiji 24-godišnjakinju zbog prijevare. Četrdesetogodišnjak joj je početkom travnja ove godine u prostoru ugostiteljskog objekta u Biškupečkoj ulici u Varaždinu posudio 10.000 kuna. Novac mu je prema dogovoru trebala vratiti do 1. svibnja, no kad je taj rok debelo premašen, sve je prijavio policiji koja je zaprimila i prijavu 27-godišnjaka koji joj je 5. travnja u prostoru ugostiteljskog objekta u Biškupečkoj ulici kao zaposlenici pozajmio 1500 eura. I taj je novac trebala vratiti do 1. svibnja.

Tijekom travnja je, usto, iznajmila vozilo marke Jaguar u vlasništvu rent-a-cara istog poduzeća, no nije platila trošak usluge korištenja vozila u iznosu od oko 11.000 kuna. Naposljetku, policiji se javio i 42-godišnjak iz Križovljana od kojeg je 24-godišnjakinja 20. travnja zatražila uslugu popravka njezinog vozila marke Opel, s kojim je imala prometnu nesreću.

- Tom je prilikom navela da joj je popravak vrlo hitan i da će mu naknadno dostaviti izvid štete i drugu potrebnu dokumentaciju. Oštećeni je prema dogovoru i izdanoj ponudi za iznos od 9800 kuna popravio vozilo i ona ga je nakon nekoliko dana preuzela. Do trenutka podnošenja prijave, nije mu dostavila izvid štete kako bi mogao nadoknaditi trošak popravka vozila, niti mu vratila navedeni iznos - kažu u PU varaždinskoj.