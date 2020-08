Prevarante u automat klubu razotkrila - vruća čokolada

Splićanin i Vrgorčanin pokušali su namještanjem uređaja za igre za sreću prevariti automat klub u Čakovcu.

Sve su pomno isplanirali. Najprije su naručili vruću čokoladu, znajući da će konobarica potrošiti najviše vremena za pripremu tog napitka. I dok je ona bila zauzeta za šankom, prvokrivljeni S.B. pokrenuo je rulet i provukao metalnu žicu kroz prije izbušenu rupicu promjera dva milimetra na kupoli od pleksiglasa, kako bi zadržavao kuglicu prilikom vrtnje i spustio ju u polje dobitnog broja.

Drugookrivljeni S.P. je za to vrijeme tijekom zaklanjao nadzornu kameru. No, prevaranti nisu znali da je konobarica signalizirala zaštitaru da obrati pažnju na njih, a sumnju je, kako je kasnije ispričala na sudu, pobudilo upravo to što su naručili - vruću čokoladu.

Zaštitar ih je uhvatio na djelu i pozvao policiju. S.B. je osuđen na osam mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine, a S.P. na četiri mjeseca, uvjetno na godinu dana.