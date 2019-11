Pretučeni taksist otkrio detalje napada: 'Uhvatio me za vrat, a ja sam dohvatio pištolj '

Prije sedam mjeseci objavljena snimka premlaćivanja taksista koja je zaprepastila građane, pogotovo jer se na snimci vidjelo da je vozač u ruci imao pištolj koji nije koristio u samoobrani dok mu je njegov napadač lomio kosti glave.

- Ja mislim da će mladić shvatiti, da je jednostavno doživio drugi rođendan. Da taj kazneni postupak koji njega čeka se može dogoditi ipak samo živim ljudima - rekao je pretučeni taksist Vladimir Kinđerski za RTL.

Sve je kulminiralo u jednom trenutku

Večer kad ga je mladić napao vozio je u svojem vozilu dvojicu mladića i jednu djevojku.

- Prvi dio vožnje prošao je relativno normalno, ali muškarac na suvozačkom sjedalu, kako je vožnja trajala, postajao je sve agresivniji prema putnicima na stražnjem sjedalu. Znači, u principu, prema djevojci na zadnjem sjedalu je bila usmjerena njegova agresija. To je sve kulminiralo u jednom trenutku, a ona me zamolila da ga udaljim iz auta - naveo je Vladimir koji je odlučio vožnju odraditi do kraja jer se to dogodilo nedaleko od odredišta.

Iako su došli do destinacije koju je naveo mladić, on nije želio izaći već je postao verbalno agresivan, te ga je Kinđerski upitao je li potrebno da pozove policiju. Tada je situacija eskalirala. Mladić ga je uhvatio za vrat, a vozač je dohvatio pištolj, za koji inače ima dozvolu, dok su mladić i djevojka izašli van iz taksija koje je taksist zamolio da pozovu policiju.

Stravična snimka napada

Vladimir je isto izašao, a zajedno s njim i napadač. Tada je nastala snimka koja je zgrozila Hrvatska.

"Opalio sam hitac upozorenja, no ni to nije pomoglo, on je nastavio dalje. Situacija se dalje razvijala tako da sam ja cijelo vrijeme štitio ruku s pištoljem. Stavio sam pištolj uz desnu nogu, da mi ne bi uspio dohvatiti ruku s pištoljem, da ne bi došlo do kakvog slučajnog opaljenja prema nedužnoj publici koja se počela okupljati - rekao je Vladimir koji nije želio upotrijebiti oružje jer je procijenio kako situacije još uvijek nije kritična.

- Udarao me i raskrvario u jednom trenu. Pokušavao sam se i vratiti u auto, ali me on sprječavao - izjavio je taksist koji se tad uspio vratiti u automobil, no nije uspio pobjeći.

- Tada je uspio prema meni plasirati vrlo jaki udarac nogom, znači došlo je do ozbiljnih fraktura na glavi i licu, 3 loma su bila. Meni se zatvorilo vidno polje s lijeve strane i nisam više mogao kontrolirati situaciju. Obavijestio sam mladog gospodina da ćemo morati priču privesti kraju", rekao je Vladimir, a njega je tada spasila policija.

Stravičan napad čini još gorim činjenica što su dvojica muškarca koji su napravili snimku tijekom napada se izrugivali cijeloj situaciji, umjesto da su priskočili u pomoć napadnutom muškarcu. Inače, Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, a napadač je sin državnog tajnika u Ministarstvu regionalnog razvoj i fondova EU. Kako je istaknuo napadnuti taksist, nije izrečena nikakva mjera zabrane pristupa, te njegov napadač može njemu već sutra sjesti u automobil, piše RTL.