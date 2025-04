Preko legalnih tvrtki distribuirali 25 tona ilegalnih pesticida i zaradili više od pet milijuna eura

U zajedničkoj akciji francuske i španjolske policije koju je potpomogao Europol uhićeno je 29 osoba, koje se sumnjiče da su bile dio kriminalne organizacije koja je prodala 25 tona ilegalnih pesticida za zaštitu bilja. Procjenjuje se da su na toj preprodaji zaradili više od pet milijuna eura.

Kriminalnu organizaciju sumnjiči se za ekološki kriminal, pranje novca i krivotvorenje dokumenata, a sumnja se da su djelovali od 2020. i to tako što su koristili međusobno povezane tvrtke preko kojih su koordinirali opskrbni lanac ilegalnih pesticida za zaštitu bilja u Italiji, Portugalu i Španjolskoj. Kako se radilo o vrlo složenoj istrazi, ona se provodila u dvije faze: francuske vlasti provodile su prvu istragu od lipnja 2024. do siječnja 2025., dok je talijanska policija sudjelovala u drugoj fazi istrage od lipnja 2024. do siječnja 2025. U te dvije istrage ukupno je uhićeno 29 osoba, zaplijenjeno 26 tona ilegalnih pesticida, zamrznuto je i 14 bankovnih računa te imovina vrijedna 350.000 eura.

Istraga je otkrila i novi način djelovanja ovakvih kriminalnih skupina koje su počele koristiti legalne tvrtke za distribuciju ilegalnih proizvoda, a osumnjičenici su koristili krivotvorene dokumente kako bi takve proizvode plasirali na tržište. Da bi prikrili što rade, ilegalne proizvode su skrivali u gnojivu i motornim uljima, a trag novca su pokušali prikriti tako što su transakcije obavljali u stranim bankama. Europol naglašava da je kriminalna organizacija bila dobro organizirana jer je svaki član znao što mu je zadaća, a to je uz činjenicu da je ilegalni posao bio skriven iza legalnog otežavalo posao istražiteljima. Pojasnili su i da više od 85 posto kriminalnih organizacija koristi legalne tvrtke za transport ilegalne robe.