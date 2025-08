Predsjednik uprave Brodosplita o brodu s azbestom: 'Ovaj posao ćemo odraditi profesionalno, transparentno i zakonito'

Nakon što je dva dana proveo u Splitskim vratima, talijanski brod "Moby Drea" je u četvrtak uz pomoć četiri remorkera uplovio u škversku luku. Glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić, kazao je da će danas na njemu početi dvomjesečni radovi uklanjanja panela s azbestom kojeg će skladištiti tvrtka Ciak. Sve to razljutilo je Splićanie koji su prosvjedovali i potpisivali peticiju da se brodu ne dozvoli uplov u škver. O svemu se oglasio Tomislav Debeljak, predsjednik uprave Brodosplita. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Kao predsjednik Uprave Brodosplita, osjećam odgovornost osobno se obratiti javnosti. Da sam znao da će ovaj posao i ova tema izazvati toliki interes, ne samo zbog svojih tehničkih i zdravstvenih aspekata, već i šire, možda bismo u samom početku drugačije pristupili cijelom projektu. Da sam ranije u potpunosti razumio koliko često potcjenjujemo vlastitu hrvatsku stručnost, znanje i kapacitete, možda nikada ne bih uložio sve ove godine i sredstva u zapošljavanje, gradnju postrojenja, istraživanje i razvoj domaće proizvodnje. No ovdje nismo da bježimo.

U vezi s brodom Moby Drea, koji sadrži pregradne panele s azbestom treba iskreno reći: takve panele ima i velik broj drugih brodova na Jadranu. Ti brodovi redovno plove, pristaju i prevoze putnike bez šire javne reakcije. Isto vrijedi i za brojne krovove i vodovodne sustave izrađene od sličnih materijala. Ipak, kada se Brodosplit uključi u njihovo stručno i transparentno uklanjanje, ta tema izaziva značajnu pažnju i različite interpretacije. U tom kontekstu, želim se ispričati zbog izjave gospodina Juršića u kojoj je rekao da ga nije briga gdje će otpad na kraju završiti. Ta izjava nije u skladu s vrijednostima odgovornog poslovanja i odnosa prema okolišu koje zagovara Brodosplit.

Pozivam sve nadležne inspekcijske službe da u potpunosti, temeljito i odgovorno odrade svoj posao sukladno zakonskim obvezama i propisima, a sve u cilju zaštite zdravlja građana i okoliša. Također upućujem apel Gradu Splitu da u što skorijem roku osnuje stručno, neovisno i kvalificirano tijelo koje će nadzirati provedbu svih faza ovog projekta uklanjanja otpada te time dodatno osigurati povjerenje javnosti i transparentnost procesa.

Ne osporavamo pravo javnosti na informacije, baš naprotiv. No ponekad razlike u interpretaciji činjenica mogu izazvati zabrinutost koja nadilazi stvarni rizik. Zbog toga je važno da se svaki korak temelji na struci, zakonima i mjerljivim standardima, a ne na dojmovima. Zato, iako ovaj posao možda ne bismo ugovarali da smo znali koliko će pažnje izazvati, sada kada smo ga preuzeli, odradit ćemo ga do kraja: profesionalno, transparentno i zakonito, kao i uvijek.

Podsjećam i na još jednu činjenicu: kada smo ugovarali velike kruzere i rezidencijske brodove s profitom, tada nam je iz usta bivšeg ministra gospodarstva upućen savjet da se orijentiramo na remont, a ne na novu gradnju. I sada, kad smo poslušali taj smjer i dijelom ušli i u segment remontnog tržišta, čini se da ni to nije dovoljno dobro. Imam više djece i osjećam potrebu i pravo reći: želim da svi mi u Hrvatskoj živimo zdravo, složno, sigurno i sretno. Ali to nećemo postići širenjem straha, niti stvaranjem nepovjerenja prema ljudima koji odgovorno i zakonito rade svoj posao. Nažalost, u današnje vrijeme često ovisimo o informacijama koje brzo kruže, a ne stignu uvijek biti provjerene do kraja, dok mnoge druge opasnosti prolaze nezapaženo. Zato želim jasno reći: Brodosplit će i ovaj posao odraditi stručno, odgovorno i po najvišim sigurnosnim standardima. Bit ćemo ponosni što smo baš mi ti koji ćemo umjesto da zažmirimo, sigurno i zakonito zbrinuti materijal koji su u svjetske brodove ugrađivali oni koji su to učinili davno prije nas. To nije samo zadatak - to je naša obveza".

Podsjetimo, iz Ministarstva zaštite okoliša najavili su u četvrtak da od nadležnih tijela prikupljaju informacije o slučaju talijanskog broda koji je uplovio u splitsku škversku luku s panelima s azbestom i da će reagirati kako ne bi bilo onečišćenja okoliša. U Ministarstvu kažu da nisu dobili službene informacije o uplovljavanju broda "Moby Drea" u splitsku škversku luku, a da su prve vijesti o tom talijanskom brodu i namjeri uklanjanja dijelova broda koji sadrže azbest dobili putem medija nakon čega su stupili u kontakt s nadležnim službama "s obzirom na interes javnosti i povezanosti zaštite okoliša te postupanja s eventualnim proizvodnim otpadom koji sadrži azbest".

U odgovoru Hini ističu činjenicu da u tom slučaju i ovom trenutku Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije nema nadležnost. "Napominjemo kako nije riječ o brodu s azbestom kao teretom ili otpadom već o, prema zasad dostupnim informacijama, brodu koji je djelomično napravljen od azbesta i remontu koji nije prvi takav u Hrvatskoj.​ U postupcima remonta ili drugim vrstama poslova u brodogradilištima može doći do stvaranja proizvodnog otpada s kojim se mora postupati po Zakonu o gospodarenju otpadom", izvijestili su iz Ministarstva zaštite okoliša.