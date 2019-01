'Ne postoji papir u kojem bi se upozoravalo na probleme'

- Ovih dana se diglo previše prašine. Ne postoji papir u kojem bi se upozoravalo da postoje problemi u odnosu na izralesku ili bilo koju drugu ponudu. Ja i moj Ured nismo sudjelovali u evaluaciji i čitanju tih ponuda, već smo održali sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost gdje nam je stručno povjerenstvo predstavilo sve opcije te je prihvaćeno kako je najbolja opcija ona izraelska. O toj sjednici postoji stenogram. Ako netko ima dvojbi, dajem suglasnost da se stenogram deklasificira kako bi se vidjelo da su postavljena sva pitanja koja su bila dvojbena - istaknula je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas u Međimurskoj županiji na obilježavanju obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i 100. obljetnice pripojenja Međimurja Hrvatskoj. Novinari su ju pitali o spornoj nabavci zrakoplova.

- Postavila sam, zajedno s kolegama, sva relevantna pitanja te predložila da se radi transparentnosti procesa objave detalji sve četiri ponude i da građani znaju s čime se nosimo. S obzirom da su države tražile da se ne objave detalji ponude, bar je tako meni rečeno, oni nisu objavljeni. Prema svemu, ovo je bila najbolja ponuda - kazala je i dodala da nije sudjelovala u pregovorima, osim načelnih razgovora s izraelskim kolegom, kao i američkim ministrom obrane Jamesom Mattisom, te njegovom tajnicom zaduženom za te poslove. Nije, tvrdi, bilo indicija da će biti problema. Svi su znali da će biti potrebna dozvola transfera tehnologije trećoj strani, no na to se obvezao Izrael. - Za probleme sam saznala u studenom, ali do tada nitko relevantan nije govorio o problemima u transferu. Hrvatska ne može utjecati na prijepore između SAD-a i Izraela.

O svemu me je obavijestio ministar Krstičević, koji me je izvijestio da u četvrtak dolazi izraelska delegacija kada će se saznati odluka Izraela - istaknula je u Čakovcu. U ovom trenutku ne vidi ničiju odgovornost u Hrvatskoj, no izgubljeno je dragocjeno vrijeme, a hrvatsko ratno zrakoplovstvo spalo je, upozorila je, na tri MIG-21.

- Remont zrakoplova koji je napravljen 2013. je apsolutno bio promašen. To su razlozi i pitanja koja trebamo razmatrati. Sad je najbitnije ne samo hoće li doći do realizacije, nego što ćemo ako ne dođe do realizacije. Očito ćemo morati ići u proces nabave, ovisno o tome što ćemo čuti sutra. Hrvatska želi zadržati borbeno zrakoplovstvo, morat ćemo pokrenuti novi postupak, vremena nemamo, stanje migova je puno lošije nego što je trebalo biti. Morat ćemo biti kreativni - rekla je i poručila da moramo biti realni i da si ne možemo priuštiti skupe nove zrakoplove. Smatra da neće biti posljedica po strateške odnose i prijateljstvo s Izraelom i SAD-om.