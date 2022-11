KARLOVAC

Poznati trener Miroslav Brežan optužen za spolnu zlouporabu djeteta i blud

U tekstu današnje optužnice ne stoji za koju se vrstu spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina trener sumnjiči, no zakon opisuje da se tu radi o mogućem kažnjavanju zatvorskom kaznom u rasponu od najmanje jedne do osam godina zatvora. Preciziraju se zakonski članci za još tri kaznena djela bludnih radnji, neke se dovode u vezu i s člankom koji se odnosi na silovanje, no o čemu se sve tu radilo, morat će se dokazivati sudski