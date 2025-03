Poznati analitičar o napadu na X: Vidjeli smo što se počelo pričati o Tesli, sad se otvorio novi front

Ranije danas bivši Twitter, odnosno X, bio je pod kibernetičkim napadom iz više izvora, objavio je vlasnik platforme Elon Musk te je dodao kako su istrage u tijeku. Na mreži nisu mogli objavljivati korisnici iz Velike Britanije i SAD-a, a probleme su imali i neki hrvatski korisnici koji su javili kako satima ne mogu objaviti ništa na X-u.

Na situaciju se osvrnuo i poznati analitičar Petar Tanta. "Da društvene mreže padaju nije nikakva novost, no kada grupa Hakera privremeno onesposobi X u vlasništvu Elona Muska, i to u trenutku kada on poprilično puno poteza vuče u američkoj administraciji, svakako je poruka da društvo neće sjediti prekriženih ruku već će digitalnim aktivizmom pokazati Elonu što društvo misli o njemu i njegovim potezima" kazao je.

"Vidjeli smo što je društvo počelo pričati o Tesli, same dionice su to potvrdile, a sada vidimo da se otvorio novi front prema X-u" dodao je i objasnio kako je ovaj napad poruka Musku. "Stari Twitter u načelu nije padao i služio je kao brzi komunikacijski kanal u slučaju pada Metinih kanala (Facebook, Instagram WhatsApp),a brojne tvrtke koristile su ga i za krizno komuniciranje kako bi što prije raširili svoju poruku. Upravo zato je ovaj hakerski napad prije svega indikativan, jer u konačnici šalje određenu poruku usmjerenu upravo Musku" zaključio je Petar Tanta.

>> FOTOGALERIJA Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti